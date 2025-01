Termoli Musica: il concerto “Las lagrimas de amor y popular anime” del duo Pompilio

TERMOLI. L’associazione culturale “Ondeserene” è pronta a regalare una serata indimenticabile all’interno della XXI edizione di Termoli Musica 25. Domenica 2 febbraio 2025, alle ore 18.00, l’Auditorium di via Elba ospiterà un concerto d’eccezione dal titolo “Las Lagrimas de Amor y Popular Anime”, che vedrà sul palco il soprano Giusy Miriam Pompilio e il chitarrista Luciano Pompilio.

Il programma prevede brani di M. Giuliani, Ovalle/Almeida, A. Barrios Mangorè, H. Villa Lobos, F. Garcìa Lorca.

Giusy Miriam Pompilio, classe 1997, ha frequentato l’ultimo anno di Canto Lirico presso il dipartimento Umberto Giordano nella sezione staccata a Rodi Garganico sotto la guida del soprano Rosa Ricciotti.

Figlia d’arte, apprezzata per l’innata musicalità e la comunicativa, sin da bambina è sempre stata attratta dal teatro, musica e canto: già all’età di 10 anni aveva fatto la sua prima apparizione teatrale nella rappresentazione del “Mago di Oz”. A 11 anni inizia lo studio del violino, facendo varie esibizioni, prendendo parte al coro della scuola dove scopre la sua passione per il canto. Inizia lo studio del canto leggero, che la porta a esibirsi in varie località e teatri, prendendo parte anche in diverse operette, come “Brundibar” al teatro Umberto Giordano di Foggia.

Nel 2018 entra in Conservatorio per la sua grande passione per la lirica, molte sono le esibizioni con l’orchestra di fiati e in duo con varie formazioni. Di particolare importanza lo stage di teatro con Stefano Vizioli, Background actor nel film “Rumore” per Raicinema, Opera Singer Workshop con Inès Salazar. A luglio 2023 è stata scelta come unica italiana allo “Young Stars” per un’opera e lied in Germania presso il monastero di Bad Windsheim diretta dal regista Edmund Emge.

Luciano Pompilio si diploma in chitarra classica nel 1990 presso il Conservatorio “U. Giordano” di Foggia con il massimo dei voti. Parallelamente studia musicologia presso l’Università di Lettere e Filosofia di Bologna, conseguendo la Laurea in D.A.M.S.

In duo con G. Caputo è vincitore di 25 concorsi con 15 primi premi assoluti, tra i quali spicca il concorso di Montelimar (Francia), il concorso più importante al mondo per duo di chitarra. Ha inciso 9 CD. Collabora stabilmente con importanti orchestre e con il Rimsky Korsakof String Quartett. Ha tenuto concerti in tutta Europa, Asia e America.