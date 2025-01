L’open day all’istituto Alfano-Perrotta conquista genitori e alunni

TERMOLI. Un open day partecipato e coinvolgente, quello di sabato scorso, 18 gennaio, al Liceo Scientifico e Classico di Termoli: affluenza superiore agli anni precedenti, soprattutto al Classico, con studenti e docenti impegnati dalle 15:00 alle 20:00 a raccontare la scuola ed il suo svolgersi quotidiano. Come? Attraverso laboratori, giochi, simulazioni, esperimenti, attività guidate. In bella mostra tutti gli indirizzi di studio: Liceo Scientifico, Liceo Classico, Liceo delle Scienze Applicate, Liceo Scientifico Sportivo, Liceo Biomedico e Sezione Rondine.

Ad accogliere i visitatori la Dirigente Concetta Rita Niro, i professori e gli studenti già “navigati” del Liceo Classico e del Liceo Scientifico: i nuovi studenti e le loro le famiglie, anche grazie all’utilizzo di una mappa scaricabile tramite QRcode, hanno subito trovato guide competenti che li hanno aiutati a rendersi conto della didattica DADA (per ambienti di apprendimento), dell’innovazione degli spazi e dei metodi a supporto dell’alta qualità dell’insegnamento liceale.

Laboratori di Latino e Greco, con il TG edizione straordinaria con notizie dalla vita “birichina e malandrina” degli dei dell’Olimpo e con il connubio tra lo studio delle Metamorfosi di Ovidio e l’utilizzo dell’ AI; laboratori di debate, con studenti pluripremiati alle scorse edizioni di varie gare nazionali, di drammatizzazione del Lamento di Arianna, tratto da un carme di Catullo, di analisi testuale delle Novelle del Boccaccio attraverso il gioco; info point sulle certificazioni della lingua inglese conseguibili presso la nostra scuola.

Particolarmente “scoppiettanti” i laboratori di Scienze che hanno stupito i visitatori con esperimenti strepitosi, quello di Biotecnologie in realtà virtuale con l’utilizzo di visori per l’estrazione del DNA, quello di informatica e di robotica, animato dal robottino NAO, quello di giochi matematici, quello di Fisica con esperimenti di ottica, il laboratorio di disegno CAD CAM e di stampa 3D, le attività motorie e sportive in palestra e nell’aula fitness e, dulcis in fundo, il sorprendente Sirtaki, ballo tradizionale reso celebre dal film “Zorba il greco” di Mikis Theodorakis, riproposto da studenti in costume guidati dalle loro insegnanti. E se nelle aule scolastiche improvvisamente risuonassero le note delle canzoni di Tananai, tanto familiari ai ragazzi, ma tradotte in latino ed eseguite per l’occasione con accompagnamento al pianoforte? Tranquilli, all’open day dell’Alfano-Perrotta è accaduto anche questo, grazie a studenti rivelatisi esperti ballerini, musicisti e cantanti, oltre che abili traduttori, fino a concedere diversi bis.

Aria di novità e di vita pulsante e gioiosa al Liceo Classico e Scientifico di Termoli.

Un grazie speciale a tutti gli alunni dell’Istituto Alfano-Perrotta che, insieme ai loro docenti, sono stati i veri protagonisti dell’Open Day.

Nelle prossime mattinate gli studenti delle terze medie della città saranno di nuovo ospiti della nostra scuola, partecipando alle attività didattiche, ancora protagonisti: vedere per scegliere.