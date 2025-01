Talento e impegno premiati: Sophie Buonanno torna al Club Italia del Sud

TERMOLI. La giovane promessa della Termoli Pallavolo, Sophie Buonanno, classe 2008, è stata convocata per la seconda volta, a partecipare allo stage di allenamento organizzato dal prestigioso Club Italia del Sud, che si terrà dal 2 al 6 gennaio a Sant’Agata di Militello.

Un riconoscimento importante per l’atleta, che nella scorsa stagione si è distinta guidando la sua squadra alla vittoria del campionato Under 16 e della Prima Divisione, dimostrando non solo grandi doti tecniche, ma anche una forte determinazione e capacità di leadership.

La convocazione al collegiale del Club Italia del Sud rappresenta un traguardo significativo per Sophie, che con costanza e dedizione ha saputo attirare l’attenzione degli osservatori. Questa esperienza, oltre a essere una tappa fondamentale per la sua crescita sportiva, le offrirà l’opportunità di confrontarsi con altre giovani promesse del panorama nazionale.

Sophie Buonanno è l’ennesima dimostrazione di come il lavoro quotidiano in palestra e la passione per lo sport possano portare a grandi risultati. Un percorso che continua a rendere orgogliosi i suoi allenatori, la sua società e tutti coloro che la sostengono.

Forza Sophie, il futuro è tuo!