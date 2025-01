Termoli Pallavolo batte il Paglieta in 3 set combattuti

TERMOLI. Successo netto, quello di ieri pomeriggio, al PalaSabetta, dove l’asd Termoli Pallavolo ha sconfitto per 3-0 il sestetto della Virtus Volley Paglieta. Era il decimo turno della Serie C interregionale.

Parziali combattuti, ma tutti conquistati dalla squadra guidata da coach Del Fra.

Un’altra vittoria schiacciante, seppur non nei numeri, come dimostra l’andamento nei set.

Nella sostanza, però, i ragazzi di Del Fra hanno ritrovato la brillantezza di inizio stagione. Battendo un avversario sempre ostico come il Paglieta, almeno per una notte, possono godersi il secondo posto in solitaria. Ora è fondamentale evitare ulteriori cali di tensione: con questa determinazione, potranno togliersi ancora molte soddisfazioni.

