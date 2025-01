Termoli Pallavolo femminile supera l’Isernia 3-0

TERMOLI. La Yo-go Termoli Pallavolo torna a sorridere grazie a una convincente vittoria per 3-0 contro Izzi Grafica Isernina nella sfida valida per la Serie D Femminile. Una prestazione corale di grande intensità ha permesso alle ragazze di conquistare i tre set con i punteggi di 26-24, 25-19 e 25-20, davanti a un pubblico entusiasta. Il match è stato combattuto sin dalle prime battute, con il primo set deciso solo nei punti finali grazie alla determinazione e alla lucidità delle termolesi. Nei successivi due parziali, la squadra di casa ha mantenuto un ritmo elevato, mostrando segnali di crescita sia dal punto di vista tecnico che tattico.

“Vincere fa sempre piacere, ma il nostro obiettivo principale resta il miglioramento continuo,” ha dichiarato lo staff tecnico a margine dell’incontro. “Questa vittoria è importante perché ci dimostra che stiamo andando nella direzione giusta, ma sappiamo che c’è ancora tanto lavoro da fare.” La squadra ha messo in campo non solo grinta e concentrazione, ma anche un gioco più fluido e organizzato rispetto alle ultime uscite. Una prestazione che fa ben sperare per il prosieguo della stagione, dove il vero obiettivo resta la crescita individuale e collettiva delle atlete. Un plauso particolare va al gruppo, capace di mantenere alta l’energia e la motivazione anche nei momenti più difficili della partita.

Ora, con questa iniezione di fiducia, le ragazze della Termoli Pallavolo guardano al prossimo appuntamento con entusiasmo e determinazione. Yo-go Termoli Pallavolo–Izzi Grafica Isernina 3-0 Parziali: 26-24, 25-19, 25-20.