Baby piloti in piazza per scoprire il fascino delle due ruote

TERMOLI. Ritorna in piazza Monumento, a Termoli, domani, a distanza di quasi due mesi dalla volta precedente, la passione per le due ruote. Dalle 9 alle 17 di domenica 2 febbraio, si promuove lo sport motociclistico, in una manifestazione gratuita, sotto l’egida della Fmi, rappresentata dal presidente Piero Salvati, coordinatore regionale di Abruzzo e Molise.

L’evento si chiama Hobby Sport Young, corso gratuito di avviamento allo sport, dedicato a giovanissime e giovanissimi, a partire dai 6 anni fino ai 14.

Sarà una vera e propria occasione per questi ragazzi appassionati per imparare equilibrio, usare i freni e acceleratore, dei piccoli mezzi messi a disposizione.

A differenza dell’8 dicembre 2024, primo evento, svoltosi in piazza Sant’Antonio, sempre a Termoli, questa volta ci sarà l’utilizzo gratuito delle mini moto da enduro e mini moto da velocità, compreso abbigliamento adeguato: casco, guanti, ginocchiere, gomitiere e pettorina di protezione.

I piccoli neo-piloti saranno seguiti direttamente dal team degli istruttori tecnici federali, Matteo Carulli, responsabile Csas Abruzzo e Lucio Mariano, responsabile Csas Molise (Commissione sviluppo attività sportive) e dall’allievo istruttore Paolo Ciavarella. Presente anche Aldo Mariano, presidente del moto club Passione moto e istruttore ITGM.

L’evento che si organizza in tutto il territorio nazionale, sarà anche a Termoli con l’auspicio che i bimbi e i ragazzi si appassionino a questa disciplina, sempre di più.

Ci sarà la possibilità di approfondire con domande, curiosità, l’argomento delle due ruote, parlando direttamente e confrontandosi con gli istruttori in presenza e per migliorare, sempre più, il proprio stile di guida.