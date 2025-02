Corsa campestre: che successo per la Runners Termoli!

LARINO. Nello splendido scenario degli ulivi e della catena montuosa della Maiella, resa nitida dalla soleggiata e mite giornata, si è svolto il campionato di società e individuale master di corsa campestre in abbinamento a gare collaterali e giovanili. Ad organizzare la gara, la società Asd Larino Run che ha curato l’evento rendendolo fruibile a tutti, atleti e accompagnatori.

Molte le società in competizione e tanti i partecipanti. Alla ASD Runners Termoli sono andati due titoli regionali individuali. Il primo conquistato da Piero Biagio Mignogna nella categoria SM 40. Mignogna sin dalle prime battute è stato nel gruppo di testa della 6 km riuscendo al termine a conquistare la maglia iridata. Il secondo titolo è stato conquistato dalla Promessa Martina Meola nella 3km di categoria. A seguire Violante Menadeo 1° tra le Juniores nella 3km femminile. Candida Pascale 2°assoluta e 2° di categoria SF 50, seguita al 4° posto di cat. da Stefania DI Lisa nella 4 km. Quinta piazza tra gli assoluti per Akim Antonicchio al rientro in gara dopo due anni di stop. Infine Angelo Cioccia 8° di categoria tra gli SM60.