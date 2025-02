Cresce la Kemarin Hockey Inline: vittorie e progressi nel weekend sportivo

CAMPOMARINO. Un progetto in crescita, l’hockey inline continua a guadagnare protagonismo a Campomarino.

Pioggia di gol per la Senior. La giornata di sabato è iniziata con incertezza: la pioggia intensa del mattino ha messo a rischio la partita contro Bari. La pista, completamente bagnata, sembrava impraticabile, ma la determinazione del Kemarin HIL ha fatto la differenza. Dirigenti, allenatori, giocatori e bambini si sono uniti in uno sforzo collettivo per rendere il campo agibile in sole due ore, sperando che il meteo concedesse una tregua.

Alle 15:00, con il cielo ancora minaccioso, ha preso il via la seconda fase del Campionato Nazionale Serie C. Il primo tempo è stato molto equilibrato: entrambe le squadre hanno avuto occasioni chiare, ma i portieri, con l’aiuto dei pali, hanno mantenuto il risultato sullo 0-0. Un duello intenso che ha messo in evidenza la solidità difensiva di entrambe le formazioni.

Nella ripresa, il Kemarin ha sistemato alcune pedine e ha preso il controllo del gioco. Dopo pochi minuti, Emanuel Mendola ha sbloccato il risultato, dando respiro alla squadra di casa. Da quel momento, la partita ha cambiato ritmo: i campomarinesi hanno imposto il loro gioco, dimostrando la crescita come squadra. Mendola ha continuato a essere il protagonista con altri tre gol, ma ogni rete è stata il frutto dello sforzo collettivo degli otto giocatori del roster.

Bari è riuscito ad accorciare le distanze negli ultimi sei secondi di gioco, ma la vittoria era già in cassaforte: 4-1 per il Kemarin HIL, che con questo successo recupera il terzo posto in classifica. Inoltre, Emanuel Mendola continua la sua marcia inarrestabile, consolidandosi come il capocannoniere del torneo con 22 reti.

Il prossimo sabato, ancora in casa, il Kemarin HIL affronterà la capolista del campionato, Castelli Romani (Velletri), alle 15:00. Una grande sfida e un’occasione perfetta per il pubblico locale di sostenere la squadra.

Salto di qualità per l’Under 12.

Domenica, i più giovani del Kemarin HIL hanno disputato tre partite valide per la terza giornata del campionato nazionale Under 12, affrontando Civitavecchia e Castelli Romani (in due incontri).

Anche se la prima vittoria deve ancora arrivare, i progressi rispetto alla giornata precedente sono stati evidenti. Nell’ultimo confronto contro Castelli Romani (Velletri), il risultato era stato un netto 9-0. Questa volta, i numeri raccontano una storia diversa: 6-2 e 4-1 contro lo stesso avversario. Contro Civitavecchia, la squadra ha subito una sconfitta 11-3, ma è riuscita a segnare tre gol, dimostrando una crescita offensiva importante.

Al di là dei numeri, il Kemarin Under 12 continua a mostrare una costante evoluzione nel gioco, una maggiore comprensione tattica e, soprattutto, un impegno straordinario. Ogni partita è un’opportunità di apprendimento, e questi ragazzi stanno dimostrando di avere tutto per continuare a crescere.