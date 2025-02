Ginnastica ritmica: le olimpioniche Alessia Maurelli e Agnese Duranti protagoniste a Termoli

TERMOLI. Un interessante stage di ginnastica ritmica ha animato Termoli nel fine settimana, offrendo preziose nozioni su questa affascinante disciplina sportiva. Protagoniste dell’evento sono state due atlete olimpiche italiane di grande prestigio: Alessia Maurelli e Agnese Duranti.

Le due azzurre, parte della squadra nazionale di ginnastica ritmica, hanno conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’argento è andato a Israele, mentre l’oro, per la prima volta nella storia della ritmica a squadre, è stato vinto dalla Cina. La formazione italiana, composta da Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Agnese Duranti, Daniela Mogurean e Laura Paris, ha dato il massimo per salire sul podio.

È importante sottolineare che entrambe le atlete hanno recentemente annunciato il loro ritiro dall’attività agonistica. Alessia Maurelli, capitana della Nazionale italiana, ha chiuso la sua carriera dopo una lunga serie di successi internazionali. Poco dopo, anche Agnese Duranti ha comunicato la sua decisione di lasciare le competizioni.

Alessia Maurelli resterà nel cuore dei tifosi non solo per i suoi traguardi sportivi, ma anche per il romantico episodio avvenuto proprio sul podio di Parigi, quando il suo compagno Massimo, inginocchiandosi davanti a lei subito dopo la premiazione, le ha chiesto di sposarlo. Una proposta in mondovisione che la ginnasta ha accettato tra lacrime di gioia e gli abbracci delle compagne. A microfoni spenti, Alessia ha confidato che il matrimonio potrebbe celebrarsi il prossimo maggio.

Lo stage è stato organizzato dalle società Asd Futurgimnica e Ritmica Iride di Termoli, rappresentate rispettivamente da Daniela Catenaro e Monica Fiardi per Futurgimnica, e dai tecnici Nadia Venditto e Chiara Palladinetti per Ritmica Iride. Ha partecipato anche una scuola di Montenero di Bisaccia.

L’evento è stato preceduto, sabato al Palasport di Vinchiaturo, dalla cerimonia di premiazione delle atlete molisane per i risultati ottenuti nella stagione agonistica 2024 e a livello nazionale nella ginnastica ritmica e artistica. Sono state premiate tutte le società e le atlete nelle categorie Silver e Gold, comprese le rappresentanti delle due società termolesi. Le targhe sono state consegnate proprio dalle due olimpioniche ospiti di questa due giorni molisana.

Michele Trombetta