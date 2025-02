L’Asd Montenero Bike in sella verso la nuova stagione

MONTENERO DI BISACCIA. Archiviate le iniziative svolte nel 2024, l’Asd Montenero Bike è pronta ad affrontare la nuova stagione.

Ieri sera si è tenuta l’annuale Assemblea degli associati, durante la quale è stato fatto il riepilogo delle attività svolte nell’anno appena concluso, ricco di iniziative e di soddisfazioni, in particolare per le attività che hanno coinvolto il contesto sociale come il Cicloraduno, organizzato nel corso della Giornata Nazionale dello Sport 2024, promossa dall’Amministrazione Comunale, e l’attività di collaborazione con le scuole per la promozione delle “due ruote”.

Nel corso della serata c’è stata la rendicontazione e la successiva approvazione, da parte dell’Assemblea, del Bilancio 2024, avviando di fatto la stagione 2025.

Nell’occasione è stata presentata la nuova divisa sociale che accompagnerà i cicloamatori per l’anno in corso, un anno durante il quale l’Asd Montenero Bike continuerà con entusiasmo le attività iniziate nell’ormai lontano 2008.

L’Assemblea, come di consuetudine, ha rinnovato il Direttivo, al quale gli associati hanno rivolto i più fervidi auguri di buon lavoro.

È stata confermata l’affiliazione al Centro Sportivo Italiano (Csi) – Molise, mentre sul fronte delle collaborazioni sono state presentate nuove aziende, tra le quali figura anche un noto produttore che fornirà bici da Strada o MTB, a prezzi convenzionati, agli iscritti che ne avessero esigenza.

L’Asd Montenero Bike ringrazia l’Amministrazione Comunale per la reciproca e fattiva collaborazione e tutti gli sponsor locali che ogni anno supportano l’Associazione, permettendo lo svolgimento delle attività rivolte ai tesserati, ma anche alla comunità.

Un ringraziamento particolare all’amico e tesserato Riccardo Desiderio, che ha ospitato presso la sua attività le Assemblee associative. Infine, ma non in ultimo, non può mancare il ringraziamento a tutti i tesserati che da oltre dieci anni credono nel lavoro, nell’amicizia e nella dedizione per la nostra Associazione.

Il Presidente dell’Asd Montenero Bike, Gennaro Di Lisio, con tutto il Direttivo, augurano a tutti un 2025 pieno di sport, ma soprattutto di pedalate in compagnia.