Squilli di Trombetta: il pagellone del weekend sportivo

ATLETICA LEGGERA Società ATHLETIC CLUB TERMOLI Voto 10 e lode : Le atlete termolesi Daniela Gabrielli, Patrizia Mercone, Manuela Minicucci, Anna Toton e Teresa Ciarallo si sono laureate oggi a Larino campionesse regionali a squadre 2025 di cross corto (corsa campestre).In una splendida giornata di sole immersi nel verde della campagna molisana con un percorso ricavato all’interno di un oliveto in contrada Monte Arcano a Larino, le atlete della cittadina adriatica hanno concluso la loro gara con ottime prestazioni consentendo alla compagine basso molisana di conquistare il titolo a squadre di Campione Regionale nella Categoria Master Femminile.La squadra ottimamente organizzata dal responsabile master della società Gianni Di Blasio ha ribadito la bontà del lavoro messo in campo dallo staff tecnico termolese che ha visto tra l’altro primeggiare nelle loro competizioni Luigi Plescia nella categoria cadetti, Leo Grassi nella categoria allievi, Manuela Minicucci e Anna Toton nelle rispettive categorie master.Un ultimo ringraziamento va fatto al presidente della società Mario Monaco, alla Larino Run, asd società organizzatrice dell’evento, e al Comitato Regionale della Fidal Molise.

Pallavolo Maschile Serie C Interregionale

Termoli Pallavolo – Voto: 9,5

Bella prova tosta contro un avversario comunque difficile e insidioso come il Montesilvano. Risultato finale 3 a 1 per i ragazzi termolesi di coach Del Fra. Se un piccolo appunto si può muovere a Palli & C., è per quel terzo set concesso, seppur ai vantaggi, agli abruzzesi, che ha ridato loro vita e creato qualche timore di rimettere in gioco un avversario che nei primi due set sembrava davvero alla mercé dei termolesi. Per fortuna è stata solo una questione di poche battute. Alla quarta partita, dopo una partenza incerta, i ragazzi si sono scrollati di dosso tutte le incertezze, hanno raddrizzato il timone e veleggiato verso la vittoria finale. La cosa importante è che, con questa vittoria significativa, hanno blindato quantomeno il secondo posto.

PALLAVOLO FEMMINILE PRIMA DIVISIONE MOLISE DELFINA SCHOOL VOLLEY Voto 8,5

Volley Black Mount vs Delfina Volley School Termoli 0-3 È ancora vittoria per le nostre ragazze, che conservano il primato in classifica.Liquidata la Volley Black Mount Montenero in tre set.La squadra allenata da mister Mottola, dopo una lunga sosta di campionato ha ripreso con il piede giusto il cammino in Prima Divisione, lì dove lo aveva lasciato.Le assenze di alcune ragazze, ha portato a qualche cambio di ruolo in occasione di questa gara, ma la musica non è cambiata.Un match a senso unico, condotto sin dalle prime battute di gioco da Di Felice e compagne che hanno confermato nelle singole azioni di gioco il proprio potenziale e il lavoro svolto in palestra.La Volley Black Mount allenata da Dragani, non è riuscita a contrastare l’attenzione e la lucidità del team Delfina che ha chiuso il gioco in poco più di un’ora.

Calcio Serie D

Termoli Calcio 1920 – Voto: 8

Quello che è successo ad Avezzano possiamo dirlo senza timore di essere smentiti: è stato un vero e proprio furto con scasso. Il direttore di gara, di cui volutamente non vogliamo ricordare il nome, proveniente dalla sezione Roma 1, ha commesso numerosi strafalcioni contro il Termoli, che avrebbe meritato senza se e senza ma di portarsi a casa la vittoria.

Già il primo gol dei marsicani è stato viziato da un evidente fallo su un difensore giallorosso. A questo si aggiungono due gol annullati al Termoli, di cui il primo, segnato da Hutsol, davvero assurdo.

Per fortuna, almeno la dea bendata e l’abilità d’inserimento di Vincenzo Della Pietra hanno consentito di trovare il pareggio al 92′. Il suo gol ha evitato un’ingiustizia colossale, che comunque resta. Il Termoli ieri si giocava molto in termini di salvezza, e uscire dal campo con due punti in meno rispetto a quelli che gli spettavano per colpa di un direttore di gara, a nostro avviso tecnicamente mediocre, è stata una beffa. Quei punti avrebbero dato un bello slancio alla classifica verso lidi più tranquilli. Comunque, con questo spirito, oggi più che mai, la squadra di Mosconi si salverà.

Calcio a 5 Serie C1 Girone B

Arcadia C5 Termoli – Voto: 7,5

Bella prestazione e continuità di risultati per la squadra di Leo Langiano. La gara di domenica era effettivamente agevole, ma chi conosce lo sport, e in questo caso il calcio a 5, sa bene che sono proprio queste partite, apparentemente facili, a nascondere le insidie maggiori. Il quintetto termolese non è caduto nella trappola e ha portato a casa la vittoria desiderata, al di là di tutto.

Questa settimana il calcio regionale non ha giocato per la disputa della finale di Coppa Italia Molise

MICHELE TROMBETTA