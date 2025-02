“Squilli di… Trombetta”: il pagellone sportivo

PALLACANESTRO SERIE B INTERREGIONALE – AIR BASKET ITALIANGAS TERMOLI

Voto: 10 e super lode

Non sarà certo un “biscotto” antisportivo tra due squadre pugliesi, a sfavore di una matricola molisana, a sminuire la splendida regular season giocata dall’Air Basket Italianagas Termoli. Una matricola che ha messo pepe sulla coda delle altre blasonate ed esperte del torneo, a cominciare proprio da una delle squadre del “biscottificio” Monopoli, caduta malamente a Termoli nella prima giornata.

Pensate un po’: nella seconda fase, che inizierà il prossimo 16 febbraio e si chiama Play-In Silver, la squadra termolese partirà al primo posto con 18 punti, frutto delle vittorie contro le rivali classificate dall’ottavo posto in giù nella prima fase. Il Molfetta, invece, arrivato sesto a pari punti con Termoli ma avvantaggiato dalla differenza canestri, accederà alla fase Play-In Gold, partendo con soli 10 punti. Questo la dice lunga su chi avrebbe meritato davvero la salvezza diretta!

Ma tranquilli: se l’Air vince tutte le gare casalinghe della prossima fase, è quasi matematico che arriverà tra le prime tre e si salverà. Non è un pronostico, ma una quasi certezza: la squadra di Marinelli è forte e può giocarsela alla pari con tutti.

CALCIO A 5 SERIE C1 GIRONE B – ARCADIA C5 TERMOLI

Voto: 9

Bella vittoria sulla Chaminade CB, seconda in classifica: 4-3 il risultato finale. Una vittoria di misura ma importante, grazie alla tripletta di Angelini. Questo successo contro una “big” del campionato ridà impeto e autostima ai ragazzi allenati da Leo Langiano, dopo alcune prestazioni poco brillanti alla ripresa post-natalizia. Ora è tempo di riprendere la marcia!

VOLLEY MASCHILE SERIE C – TERMOLI PALLAVOLO

Voto: 8

Partita combattuta fino all’ultimo: ci sono voluti cinque set per decidere il vincitore. Alla fine, al tie-break, Termoli ha avuto la meglio, rimanendo in scia della Tekno Progetti Arabona. La vittoria porta due punti preziosi, anche se ne lascia uno per strada, visto il successo parziale degli avversari. La partita è stata tiratissima in ogni periodo, sempre punto a punto. Solo nel tie-break i termolesi hanno trovato l’allungo decisivo, arrivando primi a quota 15. Il cammino è ancora lungo, ma qualche chance di riagganciare la capolista c’è: basta crederci!

CALCIO SERIE D – TERMOLI CALCIO 1920

Voto: 6,5

Contro i “fisarmonicisti” era importante vincere. Ci stavano quasi riuscendo, poi un gol beffardo ha riportato la squadra di Mosconi con i piedi per terra. Alla fine, pareggio. Un punto che va visto come il bicchiere mezzo pieno, considerando i risultati delle concorrenti per la salvezza.

Ora però non è più tempo di scherzare: arrivano due partite fondamentali. Domenica prossima ad Avezzano e poi il derby casalingo contro l’Isernia. Servono punti, almeno quattro, altrimenti la situazione potrebbe farsi critica.

Un augurio di pronta guarigione a Pierpaolo Colarelli, classe 2004 e tra i più in forma della squadra. Dopo una sontuosa prestazione contro il Roma City, domenica scorsa contro il Castelfidardo ha segnato il vantaggio momentaneo, prima di subire un brutto infortunio. Dai primi accertamenti si parla di una possibile lesione ai legamenti del crociato. In attesa di esami più approfonditi, gli auguriamo un grande in bocca al lupo per una veloce ripresa!

CALCIO PROMOZIONE REGIONALE – G.S. DIFESA GRANDE TERMOLI 2016

Voto: S.V.

Il refrain è sempre lo stesso: ennesima sconfitta contro la seconda in classifica, questa volta tra le mura amiche. L’unico obiettivo, ormai, è che questo tormentato campionato finisca presto, per poi rimettersi di buzzo buono e ripartire con una stagione di soddisfazioni.

Michele Trombetta