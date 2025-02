«A chi sta davvero a cuore il nostro borgo antico?»

TERMOLI. C’è chi in Molise ha approfittato del cosiddetto “San Valentino lungo”, ossia promuovendo il weekend dell’amore, da venerdì 14 febbraio a oggi; a Termoli, invece, una manifestazione attesa che si stava consolidando è stata annullata e parliamo del “Borgo degli Innamorati”, che tanto successo aveva riscosso delle precedenti edizioni.

Per approfondire i temi della promozione del paese vecchio abbiamo incontrato Paola Palombino, che con l’associazione Turismol organizzava (e si spera organizzerà in futuro) l’evento dai cuori caldi. Un excursus che è andato oltre la semplice iniziativa fatta tramontare per il 2025, perché il tema è quello di come si debba vivere la nostra perla medievale.

Emanuele Bracone