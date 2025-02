Banditi assaltano il bancomat dell’Unicredit a Larino

LARINO. Ancora un assalto a uno sportello bancomat nel basso Molise. E’ avvenuto nella notte, a Larino, in via Luigi Sturzo. Con la classica tecnica della marmotta, i banditi hanno fatto saltare in aria la postazione Atm della Unicredit. Il colpo è stato compiuto intorno alle 4.50.

I malviventi sono poi fuggiti con un’Audi nera. Sul posto i Carabinieri della compagnia di Larino e i Vigili del fuoco. Investigatori al lavoro sulle tracce lasciate dal ‘commando’ e sulle immagini della videosorveglianza.

Il bottino è in via di quantificazione, ma è probabile che saranno almeno 30mila gli euro asportati, visto che lo sportello era stato caricato per il weekend.

I militari dell’Arma hanno delimitato la zona, per compiere tutti i rilievi, anche con la sezione scientifica.