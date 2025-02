Bivacchi e mancato decoro nell’area esterna al cimitero

TERMOLI. L’area del cimitero degradata: nelle intenzioni dell’amministrazione comunale c’è il progetto di ampliare l’attuale camposanto per dare una risposta alla domanda di loculi che viaggia sempre sul filo, nonostante i nuovi blocchi costruiti negli ultimi anni.

Ma c’è un problema che andrebbe risolto prima, proprio quello dei bivacchi che avvengono all’esterno e di cui c’è stata segnalazione più volte.

Vengono utilizzati anche mattoni con cui accendere fuochi di fortuna notturni per riscaldarsi e il ‘lascito’ che viene fatto dopo reca di tutto e di più.

Chi è solito recarsi in quelle zone ce lo ha evidenziato in modo particolare, stessa circostanza anche per chi abita nei dintorni.

Una questione che esula dalla gestione interna, di cui abbiamo riferito di recente, ma si tratta di ripristinare un decoro diverso proprio nella porzione di territorio che costeggia il parcheggio e che funge anche da centro di raccolta di protezione civile.

Una bonifica da quello che ora si trova, rifiuti e vegetazione, anche per porre le condizioni di un futuro intervento di edilizia cimiteriale, intanto sottraendo queste sacche di degrado urbano. E’ quanto viene chiesto da chi vorrebbe più rispetto per un luogo come il camposanto.