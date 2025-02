Borgo antico e via Alfano: presto i ‘varchi elettronici’

TERMOLI. La stagione primaverile porterà in dote alcune novità importanti sulla gestione del traffico e degli spazi urbani nel centro storico della città di Termoli.

Prevista per fine mese, infatti, l’installazione di due nuove telecamere che serviranno come ‘varchi attivi’ in punti strategici, come l’accesso al borgo antico, di via Federico di Svevia (attualmente non funzionante) e in via Alfano, dall’ingresso di via Fratelli Brigida.

Si tratterà di telecamere di nuova concezione, capaci di ‘leggere’ non soltanto le targhe degli autoveicoli, ma anche quello dei ciclomotori.

Con questa soluzione tecnologica saranno ripristinate nelle due aree le zone a traffico limitato.

Il Ministero dell’Interno ha già rilasciato parere favorevole e dopo l’avvenuto montaggio degli impianti di videosorveglianza ci sarà un mese di pre-esercizio; parallelamente, l’amministrazione comunale adriatica sarà chiamata a revisionare l’attuale regolamento, per modificarlo secondo le nuove esigenze.

Considerando i passaggi amministrativi e tecnici, ipotizziamo che l’entrata in vigore a regime del nuovo sistema dei varchi attivi potrà esserci dalla tarda primavera e comunque prima della stagione estiva 2025.

Il database controllato dalla sala operativa della Polizia locale, che già controlla le altre telecamere in servizio sul territorio comunale, conterrà le targhe di tutti coloro che hanno l’autorizzazione per entrare nelle due vie d’accesso e tutti gli ingressi ‘abusivi’ verranno sanzionati automaticamente e il trasgressore riceverà il verbale a domicilio.

Ovviamente, un presidio di controllo importante non solo per la disciplina della circolazione e il rispetto delle Ztl, ma anche contro atti di vandalismo, o peggio, furti, considerando che tutti i mezzi saranno passati al setaccio.

Ricordiamo, infine, che in itinere ci dovrà essere anche l’estensione ulteriore della videosorveglianza ai fini della sicurezza urbana, attraverso i fondi stanziati proprio dal Viminale e frutto del protocollo d’intesa che è stato siglato nei mesi scorsi dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in prefettura, a Campobasso, per i comuni della provincia.

Emanuele Bracone