Caccia in volo per scortare l’aereo a Fiumicino, forti boati avvertiti anche nel basso Molise

COLLETORTO. “Mi trovavo al bar per prendere un caffè quando ho avvertito due fortissimi boati a distanza molto ravvicinata. C’erano anche altre persone e siamo usciti subito fuori. Abbiamo pensato al terremoto ma poi, osservando il cielo, abbiamo notato le scie bianche e abbiamo capito che si trattava di aerei militari. Non nascondo lo spavento”. Questa è la testimonianza che ci ha fornito un residente, a Colletorto, ma analoghe segnalazioni sono avvenute anche in altri comuni del basso Molise, al confine con la provincia di Foggia.

Due forti boati, a distanza di pochi secondi, alle 16:39. Le segnalazioni, giunte numerose, descrivono esplosioni improvvise e un forte spostamento d’aria, con vibrazioni percepite anche all’interno delle abitazioni. In molti, inizialmente, hanno pensato a una scossa di terremoto.

Poco dopo l’evento, alcuni cittadini hanno diffuso immagini e video che mostrano nei cieli di Foggia e Lucera due caccia militari al seguito di un aereo di linea. Si è poi appreso che i caccia erano stati fatti decollare in seguito a un ordine di decollo immediato, in gergo tecnico “scramble”, dalla base militare di Amendola. L’obiettivo era intercettare e scortare un volo American Airlines diretto a Delhi, che era stato dirottato su Roma Fiumicino a causa di un allarme bomba.

L’operazione rientra nella normale procedura di sicurezza prevista dall’Aeronautica Militare, che garantisce 24 ore su 24 la sorveglianza dello spazio aereo nazionale. In particolare, viene attivata la procedura di “visual identification” per accertare eventuali minacce. Il volo American Airlines, decollato ieri da New York, ha infine raggiunto l’aeroporto di Fiumicino alle 17:22, scortato dai due caccia militari.

L’episodio, che ha suscitato paura tra i cittadini, rientra in un protocollo di sicurezza aerea ormai consolidato. Le autorità assicurano che non vi è stato alcun pericolo per la popolazione e che l’intervento si è svolto in conformità alle procedure internazionali di gestione delle emergenze aeree.