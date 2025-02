Carrino: «Grazie per il tempestivo intervento che ha scongiurato gravi danni, si confida nella giustizia»

TERMOLI. Dopo l’increscioso episodio avvenuto nella tarda serata di martedì, in via del Pesco a Termoli, dove è stato dato fuoco a un carro funebre della ditta Carrino, la stessa agenzia ha voluto diffondere un messaggio:

«La Famiglia Carrino e l’impresa funebre Carrino Antonio ringraziano la cittadinanza, le istituzioni e le forze dell’ordine per il tempestivo intervento che ha scongiurato il propagarsi dell’incendio e l’aggravamento dei danni.

Confida nell’operato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Larino per assicurare alla giustizia gli autori e gli eventuali complici di questo vile atto di danneggiamento subito.

Rispettando il segreto istruttorio, per cui non si rilascerà fino a definizione delle indagini ulteriori comunicazioni sull’argomento. Si informa di non aver interrotto le attività d’impresa, e di ricercare motivatamente ancor di più di migliorare i propri servizi alla comunità, conservando immutati i propri valori e scopi, per nulla intaccati dall’atto alle cronache odierne, anzi rafforzati».