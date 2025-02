CasaSanremo apre le porte al medico-musicista Massimiliano Potena

TERMOLI. Sanremo parla molisano: Termoli protagonista al Festival. Dopo le esibizioni di artisti come Night Skinny, Miss Morena e Mr Hyde, è stato il turno di un altro termolese Massimiliano Potena, che ha portato la sua musica sul prestigioso palco di CasaSanremo.

Potena non è solo un nome noto nell’ambito musicale, ma anche una figura rispettata nel mondo della medicina. Otorinolaringoiatra presso l’ospedale San Timoteo di Termoli, Potena ha saputo coniugare la sua carriera di medico con una passione profonda per la musica. La sua versatilità e la sua dedizione al talento lo rendono una delle figure più poliedriche e affascinanti del panorama artistico termolese.

Ha presentato il brano “Basterà”, una canzone che parla d’amore e della potenza che può derivare da un sentimento genuino e profondo. “Sei la luce che vince il buio dei miei pensieri”, è una delle strofe più significative del brano, che trasmette tutta la forza e la bellezza di un amore che riesce a illuminare anche i momenti più bui della vita. Il testo, che recita anche “basterà che ci sei” e “basterà anche un silenzio”, evoca un’idea di amore semplice ma intenso, capace di superare le difficoltà senza bisogno di parole.

Potena ha una lunga carriera alle spalle, iniziata sin da piccolo con lo studio del pianoforte, che è diventato il suo strumento d’elezione. Nonostante la sua carriera di medico lo abbia portato lontano dal mondo della musica per un certo periodo, non ha mai abbandonato la sua passione. Negli anni ha pubblicato tre album e scritto oltre 70 brani, consolidando la sua presenza nel panorama musicale indipendente. La sua musica è un connubio di raffinatezza e sensibilità, e Potena si è distinto per la sua capacità di creare melodie che raccontano storie di vita e di emozioni autentiche.

La sua partecipazione a CasaSanremo rappresenta un importante passo per Massimiliano, che con il suo talento sta cercando di conquistare una fetta sempre più grande di pubblico. La presenza di artisti come Potena è un segno del crescente interesse per la scena musicale molisana, che, anche se spesso non sotto i riflettori, continua a generare talenti di grande valore.

Il medico-cantautore sta dimostrando che l’amore e la passione per l’arte non hanno confini, e che ogni piccola realtà, come Termoli, può essere protagonista nel grande scenario della musica italiana.

Alberta Zulli