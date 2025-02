Colarelli illude, il Castelfidardo pareggia: i giallorossi strappano solo un punto

TERMOLI. Un pari sostanzialmente inutile (1-1), dopo l’illusione dei 3 punti. In casa giallorossa è dura risalire la china in classifica.

Il Termoli avrebbe dovuto ottenere oggi tre punti fondamentali e, soprattutto, vendicare il pesante 5-0 subito nella città della fisarmonica all’andata. I giallorossi sono scesi in campo con Sicignano ancora in panchina, mentre il nuovo attaccante Volpe, arrivato venerdì, era a disposizione.

Per vedere la prima azione significativa bisogna aspettare il 14′: buona giocata sulla fascia sinistra da parte di Keyta, che quasi dal corner mette un ottimo pallone al centro dell’area. Della Pietra colpisce di testa, ma il tiro non è potente e Munari para senza difficoltà.

Al 15′, dalla stessa posizione del precedente cross di Keyta, il Termoli ha una punizione. Colarelli calcia benissimo: il portiere è battuto, ma un difensore respinge di testa sulla linea, salvando il risultato.

Al 24′, prima vera occasione per gli ospiti: Braconi prova un gran tiro, Palombo si tuffa ma non tocca la palla, che scheggia il palo destro e termina sul fondo.

Al 37′, Castelfidardo pericoloso con un tiro dal limite di Napapere, deviato quel tanto che basta per scheggiare la traversa prima di finire in calcio d’angolo.

Al 42′, il Termoli passa in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Mariani calcia in porta, ma il suo tiro viene ribattuto. La palla arriva a Colarelli, che tira nuovamente: stavolta la sfera passa tra una selva di gambe e finisce in rete.

Termoli in vantaggio per 1-0 al termine del primo tempo, grazie al gol di Colarelli.

Nel secondo tempo della partita tra Termoli e Castelfidardo, i giallorossi hanno iniziato i secondi 45 minuti con un ritmo più controllato, cercando di gestire il vantaggio. Gli ospiti hanno tentato di reagire allo svantaggio, ma il Termoli è riuscito efficacemente a non farsi sorprendere. Al 13′, ha fatto il suo esordio in maglia giallorossa il neo centravanti Michele Volpe, ultimo acquisto del Termoli, subentrando a Vincenzo Della Pietra.

Al 23′, Hisaj ha salvato in calcio d’angolo un tiro pericoloso; sul successivo corner, dopo una situazione confusa in area, la palla è finita in rete per il pareggio del Castelfidardo, con Pavone che sembra essere stato colpito da Vecchio. Al 27′, Mosconi ha sostituito Rosario Cancello con Angelo Traini. Dopo il pareggio dei marchigiani, il Termoli ha accusato il colpo: al 31′, Napapere ha tentato un tiro insidioso in area, ma la palla è uscita fuori.

Il Termoli ha reagito al 32′ con il solito Colarelli che, da ottima posizione, ha tirato forte in porta, con la palla che è passata vicinissima al palo sinistro del portiere Munari. Al 42′, Colarelli è stato fermato con un fallo non fischiato; il giocatore è stato portato fuori in barella, presumibilmente a causa di un brutto infortunio, ed è stato sostituito da Biagi. Al 46′, gli ospiti sono andati nuovamente vicini al gol con Napapere, ma la difesa termolese è riuscita a sventare la situazione complicata.

L’arbitro ha concesso 6 minuti di recupero. Al 50′, una punizione per il Termoli è finita in angolo, creando pericolo in area; dopo un altro corner, l’arbitro ha inizialmente fischiato la fine, ma poi si è accorto che mancava ancora un minuto e ha fatto continuare. Tuttavia, non è successo più nulla e la partita è terminata 1-1, un risultato che serve poco al Termoli.

Michele Trombetta