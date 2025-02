TERMOLI. Più che valore aggiunto, la presenza della stazione ferroviaria di Termoli in pieno centro per più di qualcuno è vissuta come un ‘fastidio’, ovviamente parliamo in senso provocatorio, ma siamo stati sempre assertori convinti di una svolta, quella che avverrebbe nel caso di una copertura dei binari con la realizzazione dei parcheggi, perché no?