Da lunedì chiude ancora via Sangro, fino al 22 febbraio lavori di manutenzione al viadotto dell’A14

TERMOLI. Una di quelle notizie di servizio che interesseranno davvero tante persone, vista quanto è popolata la zona di cui parliamo.

Dal 10 febbraio al 22, la ditta Elle 2013 Sel con di Frosolone è autorizzata all’occupazione di suolo pubblico, con chiusura temporanea del tratto di strada di via Sangro in Termoli, per lavori di interventi di manutenzione evolutiva sulle solette, e riqualifica delle barriere di sicurezza del viadotto autostradale Rio Vivo, lavori da eseguire per conto della società Autostrade per l’Italia spa.

L’amministrazione comunale ha stabilito che il concessionario rispetti le prescrizioni che seguono: collochi, all’inizio dei lavori, tutta la segnaletica stradale mobile, necessaria alla tutela e incolumità, che limita la circolazione veicolare e pedonale; non provochi, mediante l’utilizzo dei veicoli necessari ai lavori, danneggiamenti alla pavimentazione stradale; si assuma tutte le responsabilità civili e penali per eventuali danni causati a cose e persone; si assuma l’onere d’informazione diretta per le persone coinvolte nei possibili disagi provocati dai lavori richiesti, con l’apposizione di opportune indicazioni alle limitazioni, deviazioni, alternative al traffico nei tempi e modi dovuti; si faccia carico di porre la segnaletica pertinente ai divieti di sosta con rimozione, esponendo l’ordinanza emanata dal Comando della polizia municipale nell’area interessata, almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori.