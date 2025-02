Destinazioni turistiche “convenienti”: per l’estate 2025 c’è anche Termoli

TERMOLI. Maratea, Capo Vaticani, Rodi Garganico, Numana, Ortona, Vasto, Costa del Cilento, Costa Rei, Marsala e Levanto. Cosa hanno in comune con Termoli queste località turistiche?

Per il portale specializzato “Mondo balneare” sono tutte località low cost. In particolare, la nostra città, assieme ai 35 km di coste del Molise sul mare Adriatico, offre spiagge dalla ricca vegetazione vicine e antichi borghi. «Termoli, con il suo affascinante centro storico, è una destinazione perfetta per una vacanza economica».

Sono le destinazioni balneari economiche per l’estate 2025, dove godersi il mare senza spendere una fortuna e assieme a paesaggi mozzafiato, vivere una esperienza autentica, lontano dal turismo di massa.