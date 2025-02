Emodinamica di Termoli: intervento all’avanguardia

TERMOLI. Per fortuna, sono lontani i tempi in cui il servizio di Emodinamica all’ospedale San Timoteo era chiuso e il destino di una funzione salvavita si giocava nelle aule della giustizia amministrativa, a causa della carenza di personale.

L’attività si è consolidata, con l’arrivo di nuovi specialisti. Per questo, importante evidenziare come stamani sia stato realizzato proprio in viale San Francesco, il primo intervento di valvuloplastica aortica con impianto di assistenza ventricolare (Impella) ed angioplastica coronarica di Iva per via arteria mammaria.

A realizzato l’equipe guidata dal dottor Matteo Fini, assieme ai colleghi Riccardo D’Uva, Aurelio De Filippis, Nicola Colonna e Paola Nardelli, coadiuvati dagli anestesisti Luigi De Gregorio e Luz Adriana Pisani Espejo, dagli infermieri di sala: Fabiana Puia, Irene Quici, Antonella Melizza, Claudio Bovenzi e Dario Bibbò; infine il tecnico di radiologia Antonella Tenace.

A essere sottoposto all’operazione è un paziente sessantaseienne, ricoverato per arresto cardiaco. polivasculopatico, diabetico, già sottoposto a rivascolarizzazione miocardica mediante multipli by-pass, disfunzione ventricolare moderata severa, stenosi valvolare aortica moderata severa.