Escono per andare a un compleanno e nella loro casa piombano i ladri

PORTOCANNONE. Weekend a rischio, per così dire, nel basso Molise. Parliamo dell’emergenza furti, che non riesce a scemare. Ancora una volta di domenica sera entrano in scena in banditi, che evidentemente conoscono le abitudini dei residenti.

E’ avvenuto ieri sera a Portocannone, quando una famiglia si è recata a un compleanno e al ritorno, particolarmente trafelato, dopo l’allarme scattato sul loro cellulare, hanno trovato la casa a soqquadro, dopo la sgraditissima visita dei ladri.

Allertate le forze dell’ordine, intervenuti i Carabinieri della compagnia di Termoli. Non c’è tregua, dunque, per questa ondata di furti, oltretutto, sono circolate su WhatsApp anche foto di giovani sospetti che si aggiravano per il paese.