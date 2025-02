Finale di gala al PalaSabetta: l’Air basket Italiangas Termoli serve il poker

TERMOLI. La partita tra Air Basket Italiangas Termoli e CJ Basket Taranto, disputata al PalaSabetta di Termoli, si è conclusa con una netta vittoria dei padroni di casa per 100-73. I parziali dei quarti sono stati: 26-22, 52-34, 76-55 e 100-73.

Questo successo rappresenta la quarta vittoria consecutiva per l’Air Basket Italiangas Termoli, che consolida così la sua posizione nella zona PlayIn Gold, salendo momentaneamente al sesto posto in classifica. Tuttavia, la posizione definitiva dipenderà dai risultati delle altre partite, in particolare quella al Palapinto di Molfetta.

Per il CJ Basket Taranto, la stagione è stata particolarmente difficile, caratterizzata da numerose assenze per infortunio e un roster ridotto. Nonostante le avversità, i giovani giocatori provenienti dalla società satellite Virtus Taranto hanno avuto l’opportunità di mettersi in mostra e accumulare esperienza preziosa. Peppe Stola, team manager del CJ e dirigente della Virtus, ha elogiato l’impegno dei ragazzi, sottolineando l’importanza del percorso formativo intrapreso.

La partita è stata diretta dagli arbitri Mattia Mandato di San Nicola La Strada (CE) e Valeria Santoro di Maddaloni (CE).

Con questa vittoria, l’Air Basket Italiangas Termoli conclude in modo positivo la prima fase del campionato, dimostrando una crescita costante e una forte determinazione.

Michele Trombetta