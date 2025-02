Fondovalle Sinarca allagato ancora una volta e auto in panne: chiusa la strada provinciale

TERMOLI. Disagi a causa del maltempo anche sulla SP 110, il fondovalle Sinarca è stato chiuso al traffico, dopo il quadrivio verso Montecilfone, Montenero di Bisaccia e Guglionesi. Un vero e proprio torrente d’acqua ha colmato la sede stradale, creando anche situazioni di pericolo.

Un berlina di grossa cilindrata in viaggio per Palata si è impantanata e per fortuna gli occupanti sono riusciti a uscire incolumi.

Il traffico è deviato e sul posto ci sono Vigili del fuoco e Carabinieri. L’ennesima dimostrazione di come si debba intervenire sul dissesto idrogeologico.