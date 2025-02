Gestione del cimitero: gli obiettivi del nuovo bando

TERMOLI. Tra le ‘situazioni’ in divenire, ormai oggetto e soggette a proroghe nel tempo, vi è quella della gestione cimiteriale, nel camposanto di Termoli.

Scelte diverse compiute dalle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo, hanno portato a una condizione da migliorare, perché c’è necessità di nuovi spazi per le sepolture e, revocato il project financing, ci si trova dinanzi all’esigenza di garantire sia una operatività nel breve termine che la programmazione di medio-lungo periodo.

Per questo, è stato determinato di affidare una gestione annuale, col bando di gara in scadenza al 26 febbraio.

L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione del cimitero comunale di Termoli, finalizzato alla gestione delle attività istituzionali del cimitero nonché al mantenimento del relativo patrimonio immobiliare e tecnologico, come di seguito elencato e meglio specificato nei successivi articoli:

Attività di apertura, custodia, chiusura del cimitero comunale; Ricevimento salme; Operazioni cimiteriali a carico dell’Amministrazione comunale; Operazioni cimiteriali a carico dei familiari; Tenuta dei registri cimiteriali; Raccolta, trasporto e stoccaggio dei materiali di risulta dalle operazioni cimiteriali; Lavori di pulizia delle aree esterne ed interne del cimitero; Manutenzione del verde e dei viali; Attività di manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti; Servizio di reperibilità; Installazione, manutenzione e fornitura delle lampade votive.

E’ inoltre da prevedersi l’eventuale necessità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria su specifica richiesta dell’Amministrazione comunale, degli edifici e degli impianti.

Tutti i servizi gestiti dall’Affidatario dovranno essere svolti sotto il controllo, la supervisione e il coordinamento della Direzione dell’esecuzione del contratto, individuata dal Comune.

Tenuto conto dell’importanza dell’oggetto dell’appalto, l’affidatario dovrà sviluppare modalità organizzative e gestionali in grado di garantire in modo puntuale ed efficiente tutte le attività connesse all’appalto stesso, garantendo il servizio quotidiano di custodia, unitamente alla manutenzione ed al buon esercizio dei cancelli.

L’orario di apertura è il seguente: orario solare: tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 16,30; orario legale: tutti i giorni, compresi i festivi, dalle ore 8 alle ore 19.

La ditta è tenuta ad ampliare gli orari di accesso al cimitero in coincidenza con le festività dei defunti. In ogni caso gli orari di cui sopra potranno subire variazioni a discrezione dell’Amministrazione.

Si dovrà assicurare la presenza minima di due unità operative presenti contemporaneamente a partire da mezz’ora prima e nezz’ora dopo gli orari di apertura al pubblico.

Dovranno svolgere compiti di custodia, sorveglianza ed informazioni e garantire un

servizio di pronta reperibilità 24 ore su 24 mediante telefono cellulare per accettazione salme in camera mortuaria, a seguito di decesso su pubblica via o su disposizione dell’autorità giudiziaria. La reperibilità deve essere garantita ogni giorno dell’anno anche prefestivo o festivo (Natale, Capodanno, Pasqua, Ferragosto ecc.).

L’operazione di apertura e chiusura dei cancelli della struttura cimiteriale per l’accesso al pubblico, tutti i giorni feriali e festivi secondo la tabella degli orari previsti, dovrà avvenire assicurandosi che dopo la chiusura non rimanga nessun cittadino all’interno della struttura.

Nell’ambito delle proprie competenze, vigilerà affinché, durante l’apertura al pubblico del cimitero, sia da parte dei visitatori, sia da parte di personale eventualmente addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e decoroso e non vengano arrecati danni né alle proprietà comunali né a quelle private, avvertendo tempestivamente le Forze dell’Ordine, se necessario. Durante l’orario di apertura il personale della ditta affidataria del servizio vigilerà sul regolare andamento di tutte le attività all’interno dell’area cimiteriale.