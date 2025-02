«Grave carenza di medici nel 118», si corre ai ripari

TERMOLI. Nel giorno in cui abbiamo lanciato la notizia sulla coperta cortissima del 118, a causa della carenza dei medici, arriva la pubblicazione della struttura commissariale in Molise, che proroga l’attuale organizzazione sino alla fine di marzo.

«La grave carenza di medici del Servizio di Emergenza Territoriale – SET118 sta raggiungendo, sull’intero territorio nazionale, numeri tali da compromettere i livelli essenziali di assistenza in tema di emergenza-urgenza. L’Azienda Sanitaria Regionale ha comunicato che la situazione di carenza dei medici del Servizio di Emergenza – Urgenza rimane critica e che allo stato attuale i medici in servizio sono pari a 41 unità, di cui 4 ricollocati e Centrale Operativa e 4 in congedo perché prossimi al pensionamento e da ciò si evince che in servizio effettivo sul territorio ne rimangono 33.

Nelle more dell’adozione del documento della rete dell’emergenza e delle patologie tempo-dipendenti, della individuazione di interventi strutturali di riorganizzazione del sistema 118 e tenuto conto della carenza del personale medico afferente al SET 118 di prorogare, senza soluzione di continuità, l’Accordo Regionale per la rimodulazione delle attività aggiuntive dei medici di medicina generale convenzionati nel settore emergenza sanitaria territoriale».

L’Asrem ora dovrà adottare i consequenziali adempimenti di competenza e affinché provveda a porre in essere, nel periodo oggetto di proroga, le azioni necessarie a superare le criticità relative del 118.