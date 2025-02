“Grazie eccellenza, i legami affettivi restano saldi”

TERMOLI-GUGLIONESI. Dopo quasi 19 anni di servizio pastorale, il vescovo Gianfranco De Luca termina il suo mandato come vescovo della diocesi di Termoli-Larino. Durante il suo episcopato, ha guidato la comunità con dedizione e spirito evangelico, accompagnando fedeli, sacerdoti e religiosi nel cammino di fede. La sua presenza è stata un punto di riferimento per la diocesi, segnando profondamente il tessuto ecclesiale e sociale del territorio.

Anche se il suo incarico ufficiale si conclude, i legami spirituali e affettivi con la comunità restano saldi, testimoniando il cammino condiviso negli anni.

Auguriamo a monsignor Gianfranco di continuare a essere testimone del Signore, nato, morto e risorto, con lo stesso zelo e amore che ha sempre dimostrato. Che il suo ministero possa proseguire con frutti abbondanti, portando la luce del Vangelo ovunque sarà chiamato a servire”.

Inoltre, dalla saggia ‘penna’ di Vincenzo Di Sabato, un messaggio di saluto al vescovo di Termoli-Larino, che domani consegnerà il testimone della Chiesa bassomolisana al successore, monsignor Claudio Palumbo.

«Oggi, venerdì 21 febbraio contrassegna l’ultimo giorno (pieno, ndr) di monsignor Gianfranco De Luca alla guida della Diocesi di Termoli-Larino. Srotolo il tappeto della sua presenza episcopale fra noi: lunga, variegata in un’accelerazione di fede operosa. E rubo a Giovannino Guareschi (“l’Ovile”) una immagine come tracciata apposta per lui e per questa circostanza: “pastore delicato che sapeva perfettamente il fatto suo e che parlava con garbo, con parole rotonde e pulite che parevano vendemmiare nella vigna del vocabolario”. E, dallo scrittore Alessandro Baricco sottraggo quest’altro rigo: “quando dialogava diceva cose che sembravano porgere l’indirizzo del Cielo”. Col cuore in alto!»