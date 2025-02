I dissuasori funzionano: soste selvagge addio?

TERMOLI. I dissuasori funzionano, paletti installati sul marciapiede di via Giappone e sono sparite le soste selvagge.

Tempo ce n’è voluto, come abbiamo scritto giorno fa, ma l’ordinanza per l’installazione di dissuasori nelle aree pedonali di via Giappone, via Pepe e via De Gasperi n alcune aree pedonali strategiche della città ora è stata resa esecutiva.

La decisione è stata presa a seguito delle problematiche riscontrate in termini di viabilità e sicurezza stradale, causate da soste selvagge che ostacolano il regolare flusso pedonale e veicolare.

Secondo quanto stabilito nell’ordinanza, i dissuasori verranno installati nei seguenti tratti: via De Gasperi: marciapiede sul lato destro tra il civico n. 77 e il civico n. 47/b, in direzione via Martiri della Resistenza. Via Pepe: marciapiede sul lato destro tra il civico n. 12/f e il civico n. 2. Via Giappone: marciapiede adiacente al muro di cinta della piscina comunale.

L’ordinanza è stata emessa dopo che il Comune ha riscontrato criticità legate alla sosta non autorizzata, che compromette la sicurezza dei pedoni e la circolazione stradale. Le segnalazioni provenienti dai residenti e l’analisi effettuata dalla Polizia Locale hanno portato alla necessità di adottare misure concrete per prevenire tali situazioni.

L’ordinanza prevede l’obbligo per tutti gli utenti di rispettare le nuove disposizioni; il controllo del rispetto della normativa da parte delle forze di polizia stradale, un passo significativo per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle aree pedonali della città, rispondendo alle esigenze di cittadini e amministrazione locale.