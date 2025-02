I giallorossi strappano il pari ad Avezzano in zona Cesarini

TERMOLI. Un altro pareggio in casa giallorossa, stavolta in trasferta: Avezzano-Termoli 2-2.

Il Termoli esce dallo stadio di Avezzano con un pareggio agguantato al 92′ grazie al nuovo acquisto Vincenzo Della Pietra. Un risultato che, a scanso di equivoci, è assolutamente meritato e che probabilmente va persino stretto ai giallorossi, che avevano segnato anche un terzo gol con Hutsol, poi annullato dall’arbitro per fuorigioco, tra lo stupore generale dei termolesi.

La squadra di Mosconi ha sicuramente fatto qualcosa in più rispetto ai marsicani, che hanno beneficiato anche di una buona dose di fortuna, trovandosi in vantaggio due volte: al 5′ con Pozadis e al 53′ con Alesi.

Il Termoli ha pareggiato la prima volta al 23′ grazie a una punizione di Mariani, leggermente deviata da un difensore locale. Il secondo pareggio è arrivato al 92′, in pieno recupero, con Della Pietra che ha insaccato in una mischia confusa nell’area avezzanese.

Un pareggio strameritato per il Termoli, che nel finale ha persino cercato la vittoria. Tuttavia, un po’ l’arbitro e un po’ la sfortuna hanno impedito ai giallorossi di portare a casa i tre punti.Ora i fari sono puntati sul derby di sabato prossimo, da vincere a ogni costo. Il punto guadagnato oggi ad Avezzano resta comunque pesante per la classifica.

Michele Trombetta