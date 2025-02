Il peschereccio “Normandy” affonda al largo di Lesina, muore il comandante

TERMOLI. Tragedia nel mare Adriatico, un peschereccio della flottiglia di Termoli, il “Normandy“, dell’armatore Giuseppe Selvanera, è affondato durante una battuta di pesca al largo di Lesina, nelle acque territoriali della Puglia.

Il naufragio è avvenuto nel pomeriggio di oggi: il peschereccio stava imbarcando acqua dalla parte del timone e il comandante ha avvisato la Guardia costiera; in un primo momento altri due pescherecci termolesi si sono avvicinati per dare assistenza e scortarlo verso il primo porto utile, ma il Normandy si è capovolto e il comandante, 58enne, è finito in mare e purtroppo è morto. Recuperati gli altri due membri dell’equipaggio.

Le operazioni di soccorso sono coordinatore dall’ufficio circondariale marittimo di Vieste, dove si sono successivamente recati gli altri due componenti dell’equipaggio, sul posto intervenuta la motovedetta della Capitaneria di Porto di Termoli.