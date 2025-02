«In piazza del Papa la strada deve essere allargata»

TERMOLI. Criticità sulla circolazione in piazza del Papa, soprattutto in alcuni giorni della settimana e nelle ore di punta che coincidono con l’ingresso e l’uscita dalle scuole.

Sono segnalate dagli automobilisti e anche da chi risiede nella zona che congiunge due aree densamente popolate, come quella di contrada Airino e via Asia-via Giappone, per intenderci.

I problemi maggiori sarebbero dettati dalla carenza di segnaletica orizzontale, specie nell’approcciare la rotatoria che permette di svoltare sia verso il centro che alla periferia Nord.

«Sarebbe opportuno che si allargasse la carreggiata e si disegnassero corsie ben delimitate, altrimenti sarà sempre il caos e il rischio di tamponamento è evidente», rivela una conducente, che ieri si è trovata proprio in uno di quegli ingorghi a cui fa riferimento.

«Capita sempre più spesso che chi si dirige verso destra invada la corsia, oppure c’è chi sale sulla rotatoria. Delle due l’una, se non si allarga la strada deve essere imposta una direzione sola, vi assicuro che è un vero e proprio delirio».