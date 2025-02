Inizio vincente dell’Air basket Italiangas Termoli nella road map verso la salvezza

TERMOLI. Inizia col piede giusto l’Air basket Italiangas Termoli, che al PalaSabetta ha battuto il Barcellona basket 75-68.

Primo quarto: Parte bene e con impeto l’Air di coach Marinelli contro il Barcellona P.G. Basket. A 4 minuti dalla prima sirena, il punteggio è di 19-12. Gli ospiti accorciano con due tiri liberi dalla lunetta (19-14) e si avvicinano ulteriormente a -3 quando il cronometro segna 2’31” alla pausa. A 40 secondi dalla fine, l’Air viene raggiunta sul 19 pari, ma con un’azione di rimessa chiude poco prima della sirena sul 21-19.

Secondo quarto: Come nel primo periodo, l’Air riparte bene e, a metà tempo, a 6’12” dall’intervallo lungo, i ragazzi termolesi raggiungono un vantaggio di 7 punti, dando l’impressione di avere la gara sotto controllo. Tuttavia, come spesso accade nello sport, nulla è mai scontato: basta poco per cambiare il trend. Infatti, a 3’30”, il margine si riduce da +7 a +4, salvo poi essere ristabilito a +6 (37-31) grazie a due tiri liberi del capitano Silvio Marinaro. A 1’40”, l’Air allunga ulteriormente a +8 (39-31), e insiste ancora: a 1’18”, Simas realizza due tiri liberi, portando il vantaggio a +10. A 30” dalla fine, il distacco si riduce nuovamente a +8, e, a 1” dal termine, gli ospiti guadagnano un fallo, trasformandolo in un gioco da tre punti (canestro più tiro libero). Si va così all’intervallo lungo sul punteggio di 41-36, con l’Air avanti di 5 punti.

Dopo l’intervallo lungo, le due squadre tornano sul parquet per il terzo quarto. Questa volta, la squadra ospite appare più concentrata e concreta sotto canestro e, a 5’56” dalla fine del periodo, riesce a riagganciare i termolesi sul 47-47. Il punteggio sul tabellone rimane fermo per diversi secondi, fino a quando, a 4’30”, i siciliani passano avanti sul 49-47. Tuttavia, una bomba da tre consente all’Air di effettuare il controsorpasso. Le emozioni si susseguono: gli ospiti tornano avanti 53-50 e, con un tiro libero a segno, allungano a 54-50 quando mancano 2’14” alla fine del quarto.

A 1’25”, Cherubini realizza una tripla che porta i suoi a -1 (53-54), ma nell’azione successiva anche gli ospiti rispondono con una tripla, riportandosi a +2 (55-57). Quando mancano solo 6 secondi alla sirena, Bocevski mette a segno un’altra tripla, chiudendo il terzo quarto con Termoli in vantaggio 58-57.

L’ultimo quarto di gara inizia con un fallo tecnico per un’irregolarità̀ commessa da un giocatore siciliano. L’Air ne approfitta con grinta e si porta a +5, ma Barcellona P.G. non molla e accorcia pericolosamente a -3 (65-62) a 6’18” dalla sirena finale.

A 5’22”, Simas va in lunetta per due tiri liberi, realizzandone uno (66-62). Super Mario Caresta, con una fantastica tripla a 4’36”, spinge l’Air a +7 (69-62). Subito dopo, il “mamba rosso” Tersillo va a segno, portando il vantaggio a +9 (71-62) a 3’52” dalla fine.

A 2’49”, il distacco resta invariato, ma gli ospiti non si arrendono e, a 1’31”, accorciano a -7 (73-66). Tuttavia, Caresta ristabilisce subito il +9, probabilmente chiudendo i conti in questa prima uscita dei playout di Serie B Interregionale.

La sirena finale sancisce la vittoria dell’Air Basket per 75-68: chi ben comincia è a metà dell’opera!

Michele Trombetta