La Cassazione dà ragione alla De Francesco, i titolari: «Pronti a realizzare il project del Tunnel a Termoli»

TERMOLI. Recenti vicissitudini di ordine giudiziario hanno indotto a riflessioni riguardo all’esito del project financing che clamorosamente venne ripristinato dal Consiglio di Stato quasi due anni fa.

Parliamo, chiaramente, della ditta De Francesco Costruzioni, che proprio sulla scorta della ordinanza della Corte di Cassazione ribadiscono che per la vicenda di Francavilla al mare, i titolari non sono: «né pericolosi, né inclini a delinquere».

I giudici della Suprema corte, infatti, hanno accolto il ricorso presentato dai titolari della società De Francesco Costruzioni, Franco Antonio De Francesco e Alessandro De Francesco e di Lesya Tsiluyko, titolare della società Arta e di tutti gli altri indagati nell’ambito dell’inchiesta della Procura di Chieti su presunti reati commessi nell’ambito dei lavori di ampliamento del cimitero di Francavilla a Mare.

Perché questa evoluzione interessa il nostro territorio? Perché la società, riabilitata a tutti gli effetti, anche agli occhi dell’opinione pubblica, dopo una campagna mediaticamente aggressiva, subita nella circostanza, ribadisce la «Piena determinazione a proseguire tutte le iniziative imprenditoriali compreso il “Tunnel di Termoli”.

«Una vittoria piena da parte del collegio difensivo degli indagati che esprimono piena soddisfazione per il pronunciamento della Corte. La sentenza riconduce la vicenda giudiziaria dentro un alveo di verità e fa luce sui reali comportamenti degli indagati dichiarati dalla Corte “né pericolosi, né inclini a delinquere”.

All’esito della sentenza della Cassazione con maggiore serenità i titolari della De Francesco Costruzioni possono proseguire con piena determinazione tutte le iniziative imprenditoriali nelle quali sono impegnati insieme alle loro maestranze, con particolare riguardo alla realizzazione del “Tunnel di Termoli”.

Con l’animo rasserenato dall’importante pagina scritta dalla Suprema Corte in ordine all’annullamento senza rinvio dell’ordinanza di applicazione delle misure cautelari personali, gli indagati, sono certi di poter fronteggiare e smentire le ipotesi di accusa chiarendo la legittimità della relative posizioni, guardano fiduciosi all’operato dell’Autorità giudiziaria, anche in relazione ai procedimenti avviati a tutela dell’onorabilità delle società, De Francesco Costruzioni, fulgido esempio di capacità imprenditoriale e professionalità, affermata in decenni di esperienza nel campo degli appalti pubblici».