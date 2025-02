TERMOLI. La notizia della scomparsa, davvero prematura, a soli 42 anni, di Basso Smargiassi, ha suscitato unanime cordoglio nella comunità, non solo quella marinata, a cui apparteneva.

l cuori difficilmente restano insensibili di fronte alla perdita di una persona ancora giovane.

La morte di Basso lascia un vuoto profondo. Un ragazzo che molti di noi hanno visto crescere, sapendo che la sua vita non è stata serena come avrebbe meritato. Basso era simpatico, educato come pochi tra le nuove generazioni. Ha affrontato con coraggio e dignità tante difficoltà di salute, sempre sostenuto dai suoi genitori, Carlo, noto pescatore della marineria termolese, e Valeria, una mamma sempre presente. La loro dolce immagine insieme rimane impressa nei ricordi di chi li ha conosciuti.

Nonostante le traversie, Basso trovava la forza per aiutare il padre nelle attività marinare. Era un piacere vederlo sfrecciare sull’Ape Car, portando con sé quel sorriso che, nonostante la sofferenza, sapeva trasmettere buon umore a chiunque incontrasse. Quando lo incontravamo, sotto casa o al porto, dopo i saluti mi raccontava sempre qualche novità, chiedendomi con garbo: “Potresti fare un articolo su questo?”. E insieme ne sviluppavamo il pezzo.

Caro Basso, questo è l’unico articolo che non avrei mai voluto scrivere. Pensare ai tuoi genitori senza la tua presenza accanto spezza il cuore. Ma vogliamo immaginare che lassù, tra gli angeli che ti hanno accolto, tu possa ancora, di tanto in tanto, passeggiare accanto a loro, anche se invisibile ai nostri occhi.

Mancherai tanto ai tuoi cari, ma anche a chi ha avuto la fortuna di conoscerti, anche solo per un breve tratto di strada.

La nostra redazione si stringe con affetto al dolore della famiglia Smargiassi, di papà Carlo, mamma Valeria, la sorella Giulia e tutti parenti.

I funerali avranno luogo domani, domenica 2 febbraio alle ore 12, presso la Cattedrale di Termoli.

Michele Trombetta