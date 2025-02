La politica della solidarietà, Diocesi e Comune unite per l’assistenza del “Dopo di noi”- Video

TERMOLI. «Insieme costruiamo il villaggio dell’educazione e dell’inclusione dedicato alle persone con disabilità e a tutta la comunità, abbattendo le barriere architettoniche e culturali».

Il progetto è frutto della significativa donazione di un privato cittadino e dal desiderio di prendersi cura con amore delle persone con disabilità, offrendo loro spazi e strutture in cui vivere serenamente nel rispetto del principio di autodeterminazione e di realizzare il proprio progetto di vita anche quando i loro genitori non ci saranno più.

E lo racconta il vescovo Gianfranco De Luca, durante la conferenza stampa che si è tenuta questa mattina, venerdì 7 febbraio, in sala consiliare che, insieme al sindaco Balice e don Marcello Paradiso, ha fatto il punto della situazione nella realizzazione del Villaggio inclusivo a Termoli dedicato alle persone con disabilità. L’iniziativa rientra nell’ambito del programma della Settimana della vita a cura dell’Area Umana Integrale e della Pastorale della salute diocesana.

Lo ricorda con un aneddoto, dei suoi primi giorni nella città di Termoli. «Quando sono arrivato a Termoli, i primi giorni passeggiavo per conoscere la città. A un certo punto mi venne incontro una persona con disabilità che mi gridò “Vescovo, pensa a noi”. Questo mi ha ferito, nel senso che mi sono sentito impotente ma dopo 8 anni, l’ho rincontrato a “Opera Serena” e mi ha detto “vedi dove sono finito? Mio padre e mia madre sono venuti meno e mio fratello non è che non mi vuole bene, mi viene a trovare tutti i giorni ma a casa sua non c’è posto”. Fu un altro colpo per me.

Quell’uomo l’ho ritrovato nella casa di riposo Opera Serena, si chiamava Pietro Di Cesare, era di Guglionesi e oggi si trova con gli angeli in paradiso. E da lì, è nata questa idea. Non avrei mai pensato di fare questa cosa, perché il mio ministero quest’anno cessa. Ma per me è un segno, ed è un segno per la città, non lascio un problema irrisolto ma un problema già accolto».

Il progetto sarà realizzato dalla Fondazione Gesù e Maria.

Impianti sportivi aperti a tutti e adeguati alle persone disabili, poi un edificio su due piani che ospiterà un centro diurno con vari laboratori e sezioni riabilitative, una piscina riabilitativa; ancora, una struttura abitativa dove si può vivere in comune permanentemente come spazio residenziale e altri servizi. Sono previsti 8 alloggi. Il progetto punta a coinvolgere le stesse persone con disabilità anche nella gestione di alcune attività.

Il progetto del Villaggio Laudato Sì è una straordinaria iniziativa pensata per le persone con disabilità e per la comunità intera.

«Questa è un’opera meravigliosa- ha dichiarato il sindaco Nico Balice- sono stato onorato di prenderne parte quando ero assessore all’urbanistica. Ben venga questa collaborazione con il vescovo, perché l’aspetto solidaristico raggiunge le forme più ampie. Insieme, oltre all’entusiasmo che ci ha trasmesso monsignor De Luca, c’è stata tanta fede e carità. Senza la carità non saremmo nulla. Con questi principi siamo andati avanti spediti. Da parte del comune ci sarà la realizzazione dell’edificio con i fondi del Fesr, lo conferiremo alla Fondazione, e sarà destinato a quest’opera straordinaria che è il “Dopo di noi”. L’inizio di una politica di solidarietà».

“Il Villaggio Laudato Sì è una continuazione della presenza quasi secolare dell’istituto Gesù e Maria a Termoli- ha dichiarato prendendo la parola don Marcello Paradiso- per le persone più fragili. E’ l’istituzione più secolare che si trova nel centro di Termoli”.

L’ingegnere Ernesto Storto ha spiegato la struttura del progetto, “il fiore all’occhiello del vescovo De Luca. Siamo riusciti a portare avanti qualcosa di buono, sia insieme alla Diocesi che al Comune. C’è stata una celerità negli atti amministrativi mai vista prima e in altre amministrazioni. Ci vogliono tanti step da seguire. 19mila e rotti metri quadrati inseriti in un contesto urbano fatto anche di svago. La progettazione del Dopo di noi, è partito da questo, la persona che usufruirà dell’area potrà vivere la sua vita quotidiana normale. Il quadro economico porta un impegno di spesa di circa 4milioni e mezzo, e l’amministrazione si è fatta carico di 2milioni e 800mila euro grazie ai fondi Fesr. Sono contento che Termoli abbia una struttura così importante per il sociale”.