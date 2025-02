Ladri a caccia di oro: tornano ancora in via Giappone

TERMOLI. Ladri ancora in azione a Termoli e persino in palazzi dove sono stati compiuti furti solo qualche settimana fa. L’attenzione dei banditi è mirata a soldi, oro e gioielli.

Laddove i proprietari o gli inquilini sono più accorti, non custodendo a portata di mano l’agognato bottino dei malviventi, le vittime di queste azioni predatorie se la cavano – per modo di dire – con danni, ma altrimenti ci rimettono e non poco.

Soprattutto l’oro, è quello più ambito dagli autori dei colpi, da quello che si evince dopo le scorribande.

Ma c’è anche un risvolto diverso, quello psicologico, specie con persone più deboli o fragili in casa. Prese di mira ancora delle abitazioni in via Giappone. Desta sconcerto che i bersagli siano ciclici, come se prima di abbandonare le zone ‘adocchiate’ dai banditi si debba finire il giro.

Insomma, l’allarme sociale non si placa in città e le azioni dei topi d’appartamento sembra non avere tregua.

L’orario di riferimento è quello a cavallo dell’ora di cena e dai movimenti pare evidente che conoscano le abitudini di chi vive negli appartamenti da scassinare e ripulire. Almeno due quelle ‘visitate’ nella serata di ieri.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine, per i rilievi, a cui seguiranno le denunce formali.