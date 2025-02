Ladri col pedigree, l’inseguimento da film e l’arresto

TERMOLI. Dal carcere agli arresti domiciliari, dopo alcune notti trascorse nella casa circondariale di Larino. Questo il ‘destino’ dei due ladri dal pedigree indiscusso, dopo l’udienza di convalida avvenuta al Tribunale frentano.

Una serata ad alta tensione, quella di lunedì scorso, giusto una settimana fa: inseguimento da film, il coraggio delle forze dell’ordine e la determinazione di chi ogni giorno lavora per garantire la sicurezza dei cittadini. È questa la cronaca dell’operazione condotta dai Carabinieri del Nor – Sezione Radiomobile della compagnia di Termoli, che ha portato all’arresto di due uomini, rispettivamente di 29 e 38 anni, entrambi residenti in provincia di Foggia e già noti alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti.

Tutto ha avuto inizio con una segnalazione alla centrale operativa: un’auto sospetta si stava aggirando per le strade della città. I militari, senza perdere un solo istante, hanno avviato le ricerche e ben presto hanno individuato il veicolo, che transitava nel centro abitato di Termoli. Alla vista della pattuglia, il conducente ha premuto sull’acceleratore, cercando disperatamente di sfuggire al controllo.

Ne è nato un inseguimento mozzafiato, tra le vie della città, con manovre pericolose che avrebbero potuto mettere a rischio l’incolumità di chiunque si fosse trovato lungo il percorso. La fuga si è conclusa solo dopo diversi minuti, quando l’auto, risultata rubata alcuni giorni prima a Foggia, ha speronato la vettura dei Carabinieri. Ma i due criminali non si sono arresi: hanno tentato la fuga a piedi, sperando di dileguarsi nell’oscurità. Tuttavia, la prontezza e il coraggio degli uomini dell’Arma hanno avuto la meglio. Dopo una breve ma violenta colluttazione, i due sono stati bloccati e ammanettati, non senza conseguenze per i militari, che hanno riportato alcune lesioni.

Il quadro si è fatto ancora più inquietante quando, durante la perquisizione dell’auto, sono stati trovati numerosi arnesi da scasso, un dispositivo OBD per avviare veicoli e due passamontagna. Segni inequivocabili delle loro intenzioni criminali. L’auto è stata restituita alla legittima proprietaria, mentre i due malviventi sono stati tradotti presso la casa circondariale più vicina.

L’udienza davanti al Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Larino ha convalidato l’arresto, disponendo per entrambi la misura cautelare degli arresti domiciliari. Le accuse nei loro confronti sono violenza e resistenza a pubblico ufficiale, rapina impropria, danneggiamento aggravato, lesioni personali e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli.

Quest’operazione dimostra ancora una volta l’importanza della presenza costante dell’Arma sul territorio, la sinergia tra le forze di polizia e la collaborazione dei cittadini. Senza la tempestiva segnalazione e l’efficace intervento dei Carabinieri, questi due delinquenti avrebbero potuto continuare a seminare il terrore. La lotta contro la criminalità non si ferma: il comando provinciale di Campobasso assicura che l’attività di controllo del territorio proseguirà con determinazione, per garantire ai cittadini una sicurezza reale e tangibile.

Termoli ha visto il coraggio dei suoi uomini in divisa. E grazie a loro, due banditi sono stati fermati prima che potessero fare ancora del male.