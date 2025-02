Marvin arriva a Termoli: lo shopping è divertimento

TERMOLI. Un nome che è una garanzia, quello di Marvin, catena di shopping che dalla Puglia arriva in Molise, in un programma di espansione territoriale che vuole esplorare e conquistare nuovi mercati, in Italia.

Marvin, brand assolutamente vincente, inaugurerà l’attività il prossimo sabato primo marzo, dopodomani, e si candida a diventare la novità dell’anno nel settore dei giocattoli, del tempo libero e dei complementi d’arredo.

Punto vendita che rivoluziona lo shopping, quello di via Corsica al civico 184/N, lungo un’arteria strategica per la costa: un’apertura attesa con entusiasmo, il quinto di un marchio ormai consolidato nel panorama commerciale, pronto a offrire ai cittadini un’esperienza senza precedenti.

Dopo il successo dei negozi di Foggia e San Severo, Marvin sbarca in Molise con uno store di 1.400 metri quadrati, dove sarà possibile trovare un assortimento esclusivo di prodotti, dai giocattoli ai complementi d’arredo, passando per articoli stagionali e idee regalo.

L’inaugurazione ufficiale è fissata per il primo marzo, con un evento speciale che trasformerà il punto vendita in un luogo di festa e intrattenimento per tutta la famiglia. Per l’occasione, Marvin ha organizzato un programma ricco di sorprese, animazione e mascotte, pensato per rendere l’esperienza ancora più memorabile. L’evento prenderà il via nel pomeriggio, a partire dalle 17, con giochi, popcorn, intrattenimento per bambini e tante altre attrazioni.

Orari e disponibilità

Il negozio seguirà un orario continuato dal lunedì al sabato, con apertura dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:45 alle 20:15. La domenica, invece, Marvin sarà aperto dalle 16:00 alle 20:00.

Un universo di prodotti per ogni esigenza

Con oltre 20.000 articoli, Marvin si propone di diventare un vero e proprio punto di riferimento per lo shopping a Termoli. L’offerta è ampia e diversificata, pensata per soddisfare i gusti e le necessità di ogni cliente:

Giocattoli per tutte le età: un’ampia selezione di giochi per bambini e collezionisti, dalle classiche Barbie ai personaggi cult di Dragon Ball e Sonic, fino a costruzioni, action figures e giochi educativi.

Complementi d’arredo e decorazioni: una gamma esclusiva di articoli per la casa, dalle soluzioni di design agli oggetti decorativi per personalizzare ogni ambiente.

Arredo giardino: mobili, fontane, illuminazione da esterno e decorazioni per rendere unico ogni spazio outdoor.

Articoli stagionali: decorazioni natalizie, costumi di Carnevale (dal prossimo anno), articoli per le festività e prodotti dedicati a ogni periodo dell’anno.

Sport e tempo libero: biciclette, pattini, monopattini elettrici e giochi all’aria aperta per bambini.

La filosofia Marvin: qualità, assortimento e convenienza

Uno dei punti di forza del marchio Marvin è la combinazione tra qualità e convenienza. A differenza di molte altre realtà commerciali, Marvin non è un franchising, ma un’azienda a gestione diretta. Questo consente di offrire prodotti esclusivi e prezzi altamente competitivi, grazie a una selezione accurata di fornitori e a un modello di business che punta su volumi elevati e sconti vantaggiosi.

Nel settore dei giocattoli, ad esempio, Marvin propone solo marchi di qualità, evitando prodotti di bassa gamma. La promessa ai clienti è chiara: prezzi tra i più bassi d’Italia senza rinunciare alla qualità e alla sicurezza dei prodotti.

Storia e crescita di un marchio vincente

Marvin è un marchio nato dalla passione imprenditoriale della famiglia Vincitorio, che ha oltre 25 anni di esperienza nel settore commerciale. Il nome stesso è un tributo al fondatore Mario Vincitorio, le cui iniziali hanno dato vita a un brand che oggi è sinonimo di fiducia e innovazione. Dopo anni di consolidamento in Puglia, Marvin ha deciso di espandersi ulteriormente, scegliendo Termoli come nuova sede per il suo sviluppo.

Attualmente, Marvin conta quattro negozi tra Foggia e San Severo, e il punto vendita di Termoli rappresenta un ulteriore passo nella crescita dell’azienda, che punta a portare la propria filosofia di qualità e convenienza in nuove città italiane.

Un team pronto ad accogliere i clienti

Con la guida di Massimiliano Vincitorio, il titolare, il nuovo store di Termoli darà lavoro a sette persone, staff in continuità con la precedente gestione di Tre G, con cui ci sarà una collaborazione nel settore dei complementi d’arredo di gamma medio-alta, più il valore aggiunto della esperienza Marvin, che avranno il compito di accompagnare i clienti in un’esperienza di shopping coinvolgente e su misura. Il personale è formato per offrire consulenza mirata, aiutando i visitatori a trovare i prodotti migliori per le loro esigenze.

Il valore dell’innovazione e dell’evoluzione del mercato

Marvin non è solo un punto vendita, ma un’azienda che punta sull’innovazione e sul continuo aggiornamento delle proprie offerte. Con il crescente interesse per i giochi da collezione, i prodotti di nicchia e le tendenze emergenti, Marvin ha deciso di ampliare la sua gamma includendo articoli sempre più esclusivi. I clienti potranno trovare linee di giocattoli uniche, oggettistica ricercata e complementi d’arredo di design, pensati per soddisfare ogni tipo di esigenza.

In un mercato sempre più digitalizzato, Marvin continua a credere nel valore dell’esperienza di acquisto fisica, dove il cliente può vedere, toccare e scegliere con cura ogni prodotto, avvalendosi dei consigli di personale esperto e appassionato.

Un’inaugurazione da non perdere

L’apertura di Marvin a Termoli rappresenta un evento imperdibile per tutti gli appassionati di shopping, per le famiglie e per chiunque voglia scoprire un nuovo modo di acquistare prodotti di qualità a prezzi vantaggiosi. L’appuntamento è per il primo marzo, con una giornata che promette divertimento, offerte speciali e tante sorprese.

Marvin non è solo un negozio, ma un’esperienza. Vieni a scoprirla a Termoli!