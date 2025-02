Medici del 118, la coperta è sempre più corta

TERMOLI. «I medici del 118 ormai “una razza in via di estinzione”. Un terzo rispetto ai 96 previsti». E’ questo l’allarme che viene lanciato negli ambienti sanitari, dove rimangono in pratica in servizio attivo sul territorio circa 33 medici o poco di più in totale sui 96 previsti per coprire le originali 16 postazioni.

Laddove mancano si trasformano in postazioni India, cioè ambulanze senza medico a bordo.

La scorsa settimana sono state diverse le sollecitazioni a riguardo, tra cui quella dell’ex provveditore agli Studi, Giuseppe Colombo, partita dalla sua esperienza personale.

«E’ stato un grave errore non passare alla dipendenza i medici quando ancora possibile e nel 2006 dal sindacato era stato posto il problema della necessità di fidelizzare i medici titolari 118 che ora si è venuto a concretizzare con una situazione veramente preoccupante con un insufficiente numero di medici che possano garantire l’adeguatezza della organizzazione conforme alle norme sulla programmazione dell’assistenza sanitaria dell’emergenza/urgenza territoriale molisana», si sottolinea nella critica alla programmazione.

Ora si guarda ai prossimi pensionamenti e alla scarsa attrazione del servizio, ci saranno con le prossime carenze semestrali (leggasi concorsi), altri medici potrebbero lasciare il servizio preferendo fare il medico di famiglia.

In basso Molise, infatti, delle originali 5 postazioni h/24 si è passati a 2 Unità a tempo pieno con ambulanze con il medico a bordo.