“My Love Memory”: Dna termolese nella startup italiana che custodisce i ricordi delle persone care

TERMOLI. Li ricordiamo con piacere, sono stati i primi due webmaster di Termolionline, ormai nel lontano 2007. Poco dopo, decisero di tentare l’avventura britannica, quando la prospettiva era differente dall’attuale Brexit. Così, il termolese Gino Topini, ora 44enne, la coetanea e compagna Manila Carano (originaria di Carovilli) e il milanese Daniele Zecca (ma vive a Senigallia), si sono messi in discussione creando un format innovativo legato alla memoria dei cari estinti.

Il settore che si apre a molteplici riflessioni, profonde, quello della gestione degli affetti e dei ricordi.

Un progetto innovativo, nato dall’intuizione dei tre professionisti con un forte legame con il Molise, per due di loro, che sta rivoluzionando il modo in cui conserviamo e tramandiamo i ricordi delle persone che non ci sono più. Si chiama My Love Memory, una piattaforma digitale creata per mantenere viva la memoria di chi abbiamo amato, raccogliendo foto, video e testimonianze in uno spazio sicuro e accessibile.

Il servizio è stato lanciato ufficialmente in Italia e, grazie alla presenza di MJ Web Studio LTD, una società attiva nel Regno Unito dal 2011, sta già facendo il suo ingresso anche nel mercato britannico.

Un archivio digitale per non dimenticare

My Love Memory si distingue come un servizio unico nel panorama italiano. La piattaforma consente ai familiari e agli amici di creare un vero e proprio spazio commemorativo digitale, dove possono essere caricati e condivisi foto, video e pensieri dedicati ai propri cari scomparsi. L’obiettivo è chiaro: rendere i ricordi eterni, evitando che vadano perduti nel tempo, come spesso accade con le vecchie fotografie dimenticate nei cassetti.

“Con la frenesia della vita moderna, il rischio di perdere la memoria dei nostri cari è sempre più alto” – racconta Gino Topini, co-fondatore del progetto. “Ho sperimentato in prima persona quanto possa essere difficile recuperare le tracce del passato mentre costruivo il mio albero genealogico. Ecco perché volevamo offrire una soluzione accessibile e sicura per custodire ciò che conta davvero”.

Non solo un servizio, ma un legame emozionale

Uno degli aspetti su cui i fondatori puntano maggiormente è l’importanza emotiva del progetto. My Love Memory non è solo una piattaforma digitale, ma uno spazio di connessione affettiva che permette di mantenere vivo il ricordo di chi non c’è più.

Sul sito web, nel footer, si legge: “My Love Memory onora le vite di chi ci ha lasciato fisicamente ma continua a vivere nel nostro cuore: ricordi che ci accompagnano ogni giorno, come un abbraccio invisibile che non ci lascerà mai”. Un messaggio chiaro che riflette la missione del progetto: non dimenticare mai coloro che ci hanno lasciato.

Privacy e autonomia: i punti di forza

Uno dei principali punti di forza della piattaforma è la gestione autonoma delle schede commemorative. My Love Memory è l’unico servizio in Italia che permette agli utenti di amministrare in totale indipendenza il profilo del proprio caro scomparso, decidendo chi può accedere alle informazioni e mantenendo il massimo rispetto per la privacy.

Chiunque può scegliere se rendere pubblico il ricordo della persona amata o mantenerlo in uno spazio privato e riservato. Un’attenzione fondamentale in un’epoca in cui la gestione dei dati personali è più importante che mai.

Dall’Italia al Regno Unito: un successo internazionale

Dopo il lancio in Italia, My Love Memory sta già espandendo la sua presenza nel Regno Unito grazie alla collaborazione con MJ Web Studio LTD. Un passo importante che conferma il potenziale internazionale del progetto e l’interesse crescente verso soluzioni digitali dedicate alla memoria e al ricordo.

A dimostrazione del suo valore, My Love Memory è già stato citato su importanti testate nazionali come Adn-Kronos, Repubblica e Corriere Adriatico. Un riconoscimento significativo che conferma il grande impatto di questa iniziativa innovativa.

Un nuovo modo di ricordare

My Love Memory rappresenta un cambiamento nel modo di vivere il ricordo e la memoria delle persone care. In un’epoca in cui la tecnologia fa parte della nostra quotidianità, questa piattaforma offre uno strumento moderno, sensibile ed efficace per mantenere viva l’eredità affettiva di chi ci ha lasciato.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito ufficiale: https://mylovememory.com/ e scoprire le pubblicazioni su testate nazionali qui: https://mylovememory.com/partner/.

Un’idea che parte dal cuore e che vuole lasciare un segno indelebile nel tempo.