Non si lasciano… dissuadere: «Continuate così, olé»

TERMOLI. “Fatta la legge (o l’ordinanza) e trovato l’inganno”. I proverbi non sbagliano mai. Così come avvenuto giorni fa sua via De Gasperi, per le auto in sosta abusiva davanti agli scivoli realizzati sui marciapiedi per agevolare il transito dei disabili, anche in via Giappone c’è chi non fa mistero di calpestare le regole del Codice della strada e quelle del buon senso.

Stamani, titolando l‘articolo sulla zona finalmente libera dai parcheggi selvaggi, abbiamo volutamente usato il punto interrogativo, perché?

Semplicemente, perché conosciamo quella categoria irriducibile di incivili al volante, che non molla l’osso…

Così, un residente e nostro lettore, assistendo all’ennesimo abuso, non ci ha visto più, o meglio, ci ha visto benissimo e ci ha inoltrato lo scatto col relativo commento.

«Da ieri la strada è stata transennata con montanti di acciaio (i cosiddetti dissuasori, ndr) al fine di impedire il parcheggio sul marciapiede e questo nella foto è il risultato! ‘C’è spazio, parcheggio di fianco tanto le macchine ci passano lo stesso’. In piscina i piccoli nuotatori alle prese con cuffie, braccioli e vasche e fuori il senso civico perduto dei loro nonni, dei papà e delle loro mamme. Continuate così, olé».