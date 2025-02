Pista ciclabile e segnaletica, cantiere verso il traguardo

TERMOLI. «Vivo a Termoli da 30 anni e questa città la voglio vedere sempre più sicura e più pulita, perché merita tanto». Con questo spirito costruttivo, ieri un lettore ci ha segnalato la problematica rilevata sulla pista ciclabile che porta dal quartiere di Porticone verso la Madonna a Lungo.

Una sollecitazione che non è passata affatto inosservata, tant’è che dall’assessore ai Lavori pubblici, Enrico Miele, è giunta la notizia che è in via di realizzazione la segnaletica orizzontale sul tratto della Fornace, così come è in completamento la segnaletica sulla nuova ciclabile. L’ultimo intervento riguarderà l’attraversamento pedonale con la pubblica illuminazione, prima di via Fortore.

L’intervento è partito un anno fa, con un impegno di spesa di 333mila euro circa, diretti dall’ingegner Nicola Roselli e portati avanti dalla ditta Maroscia srl, consistito nel ripristino e adeguamento del tratto da via Firenze all’incrocio di viale Pertini; poi nuovo ramo da via Firenze verso i campi sportivi di viale Pertini; la riqualificazione della ciclabile storica su strada provinciale allungata fino al Santuario. Opera che utilizza fondi di strategia urbana 2020-2024.