Prima e dopo… pochi minuti

TERMOLI. Via Sardegna: sarà che il nome reca quella di un’isola, ma la mania smodata dei parcheggi selvaggi è davvero… incontinente, per voler giocare con le parole.

Chi, invece, non ha giocato affatto, stamani è stata la pattuglia della Polizia locale, con gli agenti che, fischietti alla mano, per il tempo di loro permanenza in zona, hanno allontanato tutti coloro che bramavano di sostare in modo abusivo.

Purtroppo, non potendo restare come presidio fisso, appena andate vie le forze dell’ordine, il lato sinistro in palese divieto è stato colmato, come fosse un gioco di società. Ma fino a quando?

Non è piacevole nemmeno per noi dover additare all’altrui inciviltà, ma ormai al volante – altro che nuovo codice della strada – si pensa di essere in zona franca. Inciviltà manifesta, andrebbero elevate sanzioni a rotta di collo e attivare qualche zona rimozione in più, forse solo così sarà possibile educare i guidatori che una volta si chiamavano della domenica e ora sono in servizio permanente effettivo, dal lunedì al fine settimana.

Mettiamo un freno a questi comportamenti in dispregio delle regole, che esempio forniamo alle future generazioni? E non vale la scusa, non ci sono parcheggi… non è un salvacondotto.