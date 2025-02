Problemi nelle prenotazioni, sospesi per aggiornamento i servizi del Cup

TERMOLI. Sono tante le segnalazioni giunte in redazione sulla difficoltà di prenotare alcune visite presso gli ospedali molisani. Difficoltà incentrate soprattutto sull’app Molise Salute e tramite Cup telefonico. Da più di una settimana, gli utenti stanno riscontrando notevoli difficoltà nell’accesso ai servizi di prenotazione sanitaria. Il disservizio si sta prolungando da giorni e ha suscitato preoccupazione tra i cittadini, in particolare tra quelli con difficoltà di mobilità o impegni quotidiani che non possono recarsi fisicamente presso gli sportelli.

Il sistema telefonico, che si avvale di un risponditore automatico per la gestione delle prenotazioni, non funziona correttamente. Chi tenta di prenotare una visita tramite il call center si trova di fronte al messaggio che tutte le linee sono occupate, con la chiamata che viene poi interrotta. Chi invece prova a modificare una prenotazione già effettuata riceve un errore che invita a riprovare in un secondo momento, senza però ottenere alcuna risposta. Nonostante numerosi tentativi in giorni e orari diversi, il problema persiste, creando un disagio significativo per gli utenti.

Parallelamente, anche l’app Molise Salute, utilizzata per gestire le prenotazioni online, presenta un malfunzionamento grave: ogni volta che un utente tenta di prenotare una visita, l’app restituisce un errore “Proxy Error”, impedendo di completare la procedura. Questa difficoltà si aggiunge alla già problematica situazione del servizio telefonico, rendendo ancora più complesso l’accesso alle prestazioni sanitarie per i cittadini.

Non solo. In molti auspicano che, attraverso l’app Molise Salute, sia finalmente possibile prenotare anche le analisi del sangue, sia presso i laboratori analisi che al Centro Trasfusionale, per evitare le lunghe code e i disagi che si verificano quotidianamente presso gli sportelli del Cup, nelle farmacie o, peggio, via telefono. La possibilità di prenotare anche queste prestazioni tramite l’app sarebbe un passo fondamentale per ridurre le file e semplificare l’accesso ai servizi sanitari, con un beneficio concreto per tutti gli utenti.

In risposta alle segnalazioni ricevute, la Asrem ha comunicato che, a partire dalle ore 16:00 di oggi, 11 febbraio, il servizio di prenotazione telefonica e quello presso gli sportelli del Cup saranno temporaneamente sospesi per un aggiornamento del software di prenotazione, definito necessario e non più procrastinabile. La ripresa del servizio è prevista per il 12 febbraio, con gli orari consueti.

L’attenzione ora si concentra sulla risoluzione di questi disservizi, con la speranza che, oltre al ripristino della funzionalità telefonica e dell’app, vengano implementate nuove soluzioni che possano rispondere più efficacemente alle esigenze degli utenti, riducendo i tempi di attesa e le code interminabili.