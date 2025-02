«Pronti a sostenere tutte le sfide: per costruire e non per demolire», riparte l’azione della giunta Di Pardo

PETACCIATO. Col sostegno della neo maggioranza a sette, il sindaco Antonio Di Pardo ha varato il nuovo esecutivo, con l’inserimento della esterna Cristina Limone e la cooptazione di Valentina Micozzi ed Enrico D’Amario.

Adesso, il primo cittadino rompe il silenzio pubblico, declamando che «Bisogna costruire e non demolire».

«Cari concittadini e care concittadine, è doveroso informarvi di quanto è accaduto nel nostro paese, Petacciato. Ci scusiamo per non averlo fatto prima, quando alcune notizie venivano lanciate sulle testate giornalistiche dai nostri colleghi dimissionari. Non vogliamo commentare, tanto meno rispondere alle loro dichiarazioni, poiché sono scelte e decisioni che vanno rispettate.

Durante queste ultime settimane, ci siamo dedicati anima e corpo nel trovare la soluzione per ricostituire la nuova squadra amministrativa e l’organo di governo della Giunta comunale. Attraverso il buon senso delle persone che vogliono bene alla comunità petacciatese e per il senso civico del dovere verso i nostri concittadini, dopo confronti serrati tra consiglieri responsabili, è stata trovata la migliore soluzione nella scelta accurata di persone meritevoli di guidare il nostro Comune. Nulla verrà tolto e niente verrà rimproverato a chi ha deciso, liberamente, di abbandonare il percorso intrapreso: li ringraziamo tutti per l’impegno da Assessori e consiglieri profuso durante questi sei mesi.

Per il bene che abbiamo avuto, che abbiamo e che avremo per i colleghi consiglieri dimessisi dal ruolo di Assessori, per ognuno di loro, ci auguriamo che possano ritrovare quella serenità smarrita, li ringraziamo e terremo sempre il loro ricordo con affetto e stima. Nulla può confondere il rispetto delle persone con quello dello svolgimento dei ruoli. Grazie di cuore. Non ce ne voglia nessuno, ma un grazie più grande e sentito va, inevitabilmente, alla nuova squadra amministrativa, composta da Uomini e Donne che, senza esitazione, hanno dato la loro disponibilità rimanendo al fianco del Sindaco, nella consapevolezza di tralasciare anche impegni di natura personale per il bene del paese. Cari concittadini e care concittadine, la macchina amministrativa è ripartita nel rispetto di tutti e tutte, ma soprattutto di chi oggi continuerà ad amministrare: continueremo a svolgere il lavoro sospeso per qualche giorno e terremo testa a tutte le sfide che troveremo sul nostro cammino. Vi chiediamo di starci vicini e di fornirci consigli e suggerimenti per facilitare il nostro compito. Grazie a tutti i Petacciatesi!! Vi auguriamo e ci auguriamo il meglio!» Il sindaco Antonio Di Pardo ringrazia di cuore la sua nuova squadra: il vice sindaco: Gianpiero Lascelandà, gli assessori: Valentina Micozzi, Cristina Limone ed Enrico D’Amario, nonché i consiglieri comunali.