Ricordo di Gianni Pettenati e quell’estate indimenticabile a Termoli

TERMOLI. Ricordo di Gianni Pettenati e di un’estate indimenticabile a Termoli.

Correva la fine degli anni Ottanta, o forse l’inizio dei Novanta, quando il mitico Bruno Tanfani gestiva ancora il Lido Cala Sveva, oggi di proprietà della famiglia Vincitorio. Erano gli ultimi anni di una gestione storica, di quelle che lasciano il segno.

All’epoca, chi vi scrive era già da tempo speaker radiofonico nella prima radio libera termolese, la TRT103 Adriatico. Un giorno afoso di agosto, ricevetti una telefonata inaspettata dal signor Bruno:

“Ascolta, visto che lavori in radio, ho pensato di farti una sorpresa. Ti ho messo accanto all’ombrellone un personaggio che ti piacerà. È un cantante che ha avuto grande successo in Italia…”

Incuriosito, arrivai in spiaggia e scoprii che quel cantante era Gianni Pettenati.

Oggi, forse, i ragazzi della generazione 2.0 sentendo questo nome si chiederebbero: “E chi sarebbe?”

Eppure, negli anni Sessanta, Gianni Pettenati era un’icona per gli under 16. Alto, biondo, occhi azzurri: il classico “bello e impossibile” che faceva impazzire le ragazzine. Il successo arrivò con un brano destinato a entrare nella storia: Bandiera Gialla, la canzone che celebrava l’omonima discoteca di Rimini, simbolo del divertimento giovanile. Il pezzo esplose, scalando la Hit Parade radiofonica di Lelio Luttazzi e restando in vetta per settimane.

Ed ecco che mi ritrovavo, all’ombra dello stesso ombrellone, accanto a un simbolo della mia generazione. Per me, che con quei brani ero cresciuto, fu un’emozione indescrivibile.

Gianni era in vacanza a Termoli con la sua famiglia. Ricordo che mi raccontò il motivo che lo aveva portato qui quasi per caso:

“Stavamo risalendo dalla Puglia, il caldo era ancora insopportabile, così dissi ai miei: ‘Prendiamoci qualche altro giorno di riposo’. Proprio in quel momento passavamo per Termoli. Ci fermammo per un caffè, e poi, beh… sai quando si parla di colpo di fulmine? Più ci addentravamo in città, più sentivamo che questo era il posto giusto. Il borgo, il mare… ci siamo guardati negli occhi e senza dire una parola abbiamo deciso di restare.”

Ci trovammo subito in sintonia. Gli raccontai della mia adolescenza a Milano, mentre lui mi confidò quanto Bandiera Gialla fosse stata la sua gioia e allo stesso tempo la sua croce: una fama esplosiva che lo portò ovunque, ma che gli tolse la privacy. Ne era consapevole: il successo ha sempre un prezzo da pagare.

Eppure, Gianni era una persona di una semplicità disarmante. Niente atteggiamenti da diva, nessuna spocchia da star. Non era uno di quei personaggi che, dopo un giorno di notorietà, diventano intoccabili. Anzi, quasi sembrava più timido lui di me. Si interessò molto al mio lavoro in radio, che riteneva un mezzo fondamentale per la musica, ieri come oggi.

E poi c’è quella sua canzone immortale, quella che tutti abbiamo cantato almeno una volta nella vita:

“Quando vedrai sventolar Bandiera Gialla, tu saprai che qui si balla…”

Oggi, Gianni, con te, se ne va un pezzo di quella generazione che ha ballato e sognato sulle tue note. Ma voglio pensarti lassù, in Paradiso, a far sventolare ancora la tua Bandiera Gialla, perché anche gli angeli, vedendola, sapranno che con te si ballerà per sempre.

Grazie, Gianni.

Michele Trombetta