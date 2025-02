San Giorgio: il gusto vincente della qualità e della ospitalità ti accoglie nella locanda-trattoria

TERMOLI. Un punto di riferimento assoluto per ricettività e gastronomia, in pieno centro, postazione strategica e accoglienza cordiale e amichevole, dove il cliente e l’ospite diventano amici nell’ottica di una fidelizzazione sempre crescente.

E’ questo il biglietto da visita della locanda-trattoria San Giorgio, in via Fratelli Brigida, che grazie all’empatia e alla professionalità di Gerardo Gesualdo, Mariana Daluchova e Bruno Staniscia, garantiscono una proposta qualità-prezzo invidiabile e soprattutto stabile nel corso del tempo.

Un locale che riserva davvero delle sorprese, come l’ampiezza, con una struttura esterna particolarmente ampia e attrezzata, coì come la disposizione delle camere, di cui una predisposta per i disabili.

Formula di piena versatilità, con la possibilità di scegliere il semplice pernotto con prima colazione, fino alla mezza pensione e alla pensione completa. Poi, la cucina è una garanzia, con la cucina tipica locale, dove vengono utilizzati ingredienti del territorio, anche di produzione propria e questa è davvero una garanzia di qualità, per degustare i veri sapori del territorio.

Un menù completo a soli 28 euro è un’occasione da non perdere assolutamente, che comprende varie specialità di pesce e carne che riuniscono insieme gli antichi sapori dell’arte culinaria molisana dei nostri nonni ed i colori e gli odori dei nostri tempi.

La Trattoria San Giorgio punta sulla cucina di pesce, ma ha una ‘carta’ alternativa di carne davvero competitiva, per una scelta vasta che possa soddisfare i vari palati e non solo, perché la sala interna curata, poi conduce alla location esterna, che specie nelle stagioni più calde diventa un luogo di aggregazione, ma declinando il concetto del confort assoluto. Qui trovano spazio comodamente dalle 60 persone in su e nel centro storico è un ulteriore caratteristica vincente, come quelle distintive di una gestione che il titolare Gerardo Gesualdo ha impresso nei suoi nove anni di gestione, lui che ha scelto proprio Termoli, provenendo dalla vicina Puglia, e da quattro anni è affiancato dal ticket Mariana-Bruno.

L’obiettivo è quello di permettere a chi soggiorna oppure pranza o cena, di avere una meta predestinata, a cui rivolgersi, e accade che ci siano gruppi e famiglie che nel corso dell’anno giungono da ogni parte d’Italia, sempre convinti di ricevere un servizio sempre adeguato e pari alle aspettative. Insomma, il cliché dell’affidabilità, che non è un fattore scontato, dove le sorprese sono solo positive.

La struttura della Trattoria San Giorgio permette di organizzare anche banchetti per battesimi, comunioni, compleanni, anniversari, buffet per congressi, riunioni o pranzi di lavoro in cui puoi contare sull’esperienza e la cortesia del personale. Oltretutto, si lavora tutti i giorni, senza nessuno escluso, 7 su 7, altra prerogativa importante nell’asset turistico, dove la destagionalizzazione è realizzata per davvero.

Tra i primi di pesce si segnalano orecchiette con tonno e asparagi, ma il ventaglio dei piatti è notevole, e come detto non solo per la cucina marinara. oppure calamarata con pesce spada e melanzane e gli immancabili tagliolini agli scampi, nei secondi spiccano le varietà di filetti di orata. Sul menù di carne la selezione di formaggi e salumi è particolarmente ricca, con taglieri dedicati, come alla soppressata, al capocollo, alla ventricina e alla salsiccia.

Ma c’è davvero da esplorarlo in lungo e in largo il menù, fino a concludere in dolcezza, coi dessert preparati da Mariana.

Particolare attenzione anche ai celiaci, non si trascura davvero alcun aspetto, per garantire la massima accoglienza e ospitalità a chiunque.

Pranzi e cene da accompagnare con vini del territorio, dal Molise, come da forniture di Puglia, Campania, Abruzzo, ma anche etichette del Nord e bollicine, senza disdegnare i vini ‘sfusi’ della cantina San Zenone, che si abbinano particolarmente ai piatti della trattoria San Giorgio.

Il titolare Gerardo Gesualdo cura in modo particolare verdure, ortaggi e uova che provengono dalla sua campagna ubicata al Sinarca, la stagionalità dei prodotti è davvero un valore aggiunto.

Con la locanda San Giorgio, dove è possibile avere camere doppie, triple e quadruple, si può pernottare vicino il borgo vecchio, dal porto, dal lungomare e dalla movida in un ambiente familiare e cordiale. La reception funziona dalle 7 alle 22.

Nelle stanze: aria climatizzata regolabile, televisore LED da 23 pollici, connettività Internet ADSL WiFi in tutta la struttura, telefono diretto con servizio sveglia, asciugacapelli, alcune con balcone e con terrazzo, alcune con vista panoramica, ampie docce con set di cortesia e come sottolineato camere con accesso disabili.

La colazione internazionale viene servita sotto forma di buffet. Gli ospiti possono usufruire in maniera gratuita del parcheggio all’interno del porto a pochi passi dalla Locanda San Giorgio. Il parcheggio può ospitare anche autobus.

Se cerchi un luogo dove il sapore autentico della tradizione incontra l’accoglienza di casa, la Locanda-Trattoria San Giorgio è la tua destinazione perfetta. Un angolo di gusto e convivialità dove ogni piatto racconta la storia della cucina italiana, preparato con ingredienti genuini e passione.

Alla Locanda-Trattoria San Giorgio troverai un menu che celebra i sapori autentici del territorio, con ricette tramandate di generazione in generazione e reinterpretate con un tocco di creatività. Dalla pasta fatta in casa ai secondi di carne e pesce, ogni piatto è un viaggio nei sapori autentici della tradizione.

Non solo ottimo cibo, ma anche un ambiente accogliente che ti farà sentire subito a casa. La Locanda-Trattoria San Giorgio è il luogo ideale per cene romantiche, pranzi in famiglia e serate tra amici, dove il buon cibo si accompagna a un’atmosfera rilassata e genuina.

La selezione attenta delle materie prime e la cura nella preparazione rendono ogni portata un’esplosione di gusto. Qui, la tradizione non è solo un concetto, ma un valore che si ritrova in ogni piatto, garantendo un’esperienza culinaria che soddisfa il palato e scalda il cuore.

Vieni a scoprire la Locanda-Trattoria San Giorgio e lasciati conquistare dal sapore della vera cucina italiana, vivendo un’esperienza gastronomica autentica!